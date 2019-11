VIDEO Al menos 80 instituciones de Lara no están en condiciones para impartir clases #7Nov

View this post on Instagram

La coalición sindical de profesores del estado Lara acudió en la mañana de este jueves 7 de noviembre a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para introducir documentos en los cuales denuncian las malas condiciones laborales que padecen los docentes. La secretaria general de SINVEMAL, Hilda Peña, manifestó que hasta 80 instituciones académicas se encuentran en emergencia, por lo cual entregaron un documento en el que detallan los problemas en cada centro de estudio, las fallas en los baños, en la infraestructura y los comedores. Por esta razón Peña indicó que "no cuentan con las condiciones mínimas para impartir las clases". Asimismo, mencionó que todos las acciones de protesta que siguen ejecutando los educadores de la nación se deben a la negligencia del régimen de Maduro y demás funcionarios, a quienes tildó como "incapaces" de atender la necesidad de los profesores y por consiguiente, de los niños, quienes son el futuro de la nación. Cabe destacar que entre las exigencias de los docentes piden al ministro de la educación, y por ende, al régimen de Maduro, es tener un sueldo digno y mejores condiciones institucionales. Sin embargo, la profesora Peña destacó que a partir del martes 12 al jueves 14 se ejecutará un paro académico nacional de 72 horas, lo cual podría ser el inicio de una huelga general indefinida, en caso tal de que el régimen chavista no atienda sus exigencias. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto