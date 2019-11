OPINIÓN Con voz propia: Noviembre que aspiramos #8Nov

El undécimo y penúltimo mes del año, deriva su denominación de novem (‘nueve’en latín), por haber sido el noveno del calendario romano. Describimos al Noviembre, el de la Calidad,tal le tildan en Japón, China y otros países del universo.

Dicho calificativo de calidad lo promulgó la ONU en 1990, con el objetivo de aumentar la conciencia mundial sobre la prosperidad de las naciones. Anualmente se celebra en el segundo jueves de este mes. Calidad no es un problema es una solución, es un decir.

El segundo domingo es consagrado al Día del Abrazo en Familia; el 13, al Día Mundial de la Bondad; el 16 también Día Mundial, para la Tolerancia; el 18, Día Nacional de la Alimentación; 19, Día Internacional del Hombre; 20 conmemoración de la Convención Internacional de los derechos del niño; 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

A propósito de estas efemérides invocamos de la Rimas humanas y divinas Lope de Vega, considerado entre los poetas más importantes del Siglo de Oro español: “quien no sabe de amor,viva entre fieras”.

Para una desgracia más a eso nos somete la cuádrupla usurpadora del Poder: Nicolás Maduro, auto ascendido a Capitán Cabello Rondón; MinDefensa G/J Vladimir Padrino y Minterior M/G Néstor Reverol.

El expoliador Maduro, con su peculiar mordacidad anunció inicio dela navidad: «Quiero a través del diálogo avanzar hacia acuerdos de paz,que le garanticen estabilidad, que los caminos se abran para la recuperación,prosperidad y felicidad”. Pero con la advertencia: Ni en mil años podrán tumbarme.

De inmediato salió a reconfortar con el consabido cinismo el presidente de la espuria constituyente Cabello Rondón,quien con su nombre de pila expolia los atributos del ser supremo,omnipotente, omnipresente y omnisciente: “Vamos a hacer todo lo que tengamos para seguir siendo un pueblo feliz”.

¿Navidad feliz? –le interpelan- cuando un pan de jamón cuesta más de dos salarios mínimos. Y su hija usa zapatos valorados en $745.

Expeditivos siguen los altos militares que prometen “navidades felices y en paz”. Ellos estarían conversando con autoridades estadounidenses, reveló la agencia AP

Presidente (e) Juan Guaidó: “Origen dela crisis no son elecciones parlamentarias, por eso no vamos ellas ni nada que no permita una solución”. Lo manifestó en la UCAB donde llamó a tomar las calles en todo el territorio el sábado 16 de noviembre.

“Gran reto es la articulación de esfuerzos, debemos dejar las pendejadas”, expresó el Padre Francisco José Virtuoso Rector, en el encuentro Nacional de la Sociedad Civil del Frente Amplio Venezuela Libre es una organización política venezolana.

«El ciudadano siente que con el poder desde Miraflores se hunde cada día más, quiere elecciones libres y transparentes,Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima…se necesita un CNE imparcial, la disolución de la ANC, representes del régimen se levantaron de la mesa de diálogo en Barbados y montaron otro mesa, yo me niego a ver fracasos por todas partes».

«Maduro debe renunciar porque no garantiza ni quiere el bien común, este encuentro es un camino importante, hay que crear un gran voluntariado nacional, hace falta multiplicarnos en el casa por casa».

Departamento de Estado de EEUU alertó sobre“creciente presencia” del ELN en Venezuela, cuyos lazos con Maduro incrementan la corrupción. Y algo terminante: estar listo para dar un paso más con el TIAR. Más aún Donald Trump está buscando opciones para acelerar la salida del usurpador.

Reflexiva la reflexión: “No seamos nuevamente presos de la desesperanza”.

AL MARGEN. En su acción destructora, como entiende el narcorrupto régimen castrense y castrista su revolución, la ha extendido al Metro en Caracas, que en su instauración en Democracia era el transporte más seguro, ahora lo convirtieron el de mayor inseguridad.

Alberto Jordán Hernández

[email protected]