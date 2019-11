Politólogo Santiago Andrés Rodríguez: Bolivia da lecciones a la oposición venezolana #11Nov

Con la salida del poder de Evo Morales en Bolivia, la oposición venezolana podría tomar lección, opina el politólogo Santiago Andrés Rodríguez, profesor de la Universidad de Carabobo y presidente de la fundación Mosqueteros de la Libertad, que se encarga de promocionar el pensamiento y la doctrina liberal.

La oposición está dividida en cómo superar la crisis. Hay un sector que sostiene que no existe la posibilidad de negociar con un régimen autoritario y parte del hecho de que las expectativas no serán cumplidas. Por tal razón, no vale ningún tipo de negociación.

En este sentido, los bolivianos entendieron que no se gana nada en una mesa de diálogo y se mantuvieron en la calle por semanas.

Hay otro sector opositor en Venezuela que considera que sí se le puede quitar el velo al fraude, como ocurrió en Bolivia, y por tanto no hay que abstenerse en un proceso electoral, porque al conocerse los resultados fraudulentos se puede movilizar la población.

Mi punto de vista me indica que aquí se han efectuado procesos electorales, en los cuales se han consumado fraudes, pero nada se ha logrado con denunciarlos, señaló el especialista.

La diferencia con Bolivia es que allá existe un sentido de institucionalidad. Se ve que en aquel país la fuerza armada y la policía defienden valores de la democracia y, al final, se impone el Estado de Derecho, el cual ha sido desterrado de Venezuela.