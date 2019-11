Dip. Kelly Perfecto: Maduro podrá estar el domingo en Miraflores pero el pueblo estará en la calle #12Nov

La diputada a la Asamblea Nacional disidente del chavismo, Kelly Perfecto, aseguró este martes durante la Sesión Ordinaria del Poder Legislativo, que está decidida a no negociar la democracia de Venezuela con la dictadura de Nicolás Maduro.

“No hagan el ridículo delante de mí colegas diputadas (del chavismo), que mientras ustedes me gritan estupideces, desde Miraflores me revientan el teléfono, pero estoy decidida a no negociar la democracia de Venezuela. El pueblo de Venezuela se embriagó con la euforia de Chávez pero también despertó y quiere recuperar la Venezuela donde todos vivíamos en fraternidad. Así como ustedes han tenido bastantes luchas, espero puedan compartir su derrota”, dijo la diputada ante las bancadas opositora y oficialista este martes.

La legisladora aseguró que aunque Nicolás Maduro “esté el domingo en Miraflores, pero también el pueblo venezolano va estar en las calles recuperando la democracia”.