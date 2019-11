VIDEO Reparar el carro es un lujo para los barquisimetanos #14Nov

La galopante hiperinflación de Venezuela ha llevado el precio de los repuestos de vehículos a “las nubes”, razón por la que mantener un carro se ha vuelto un lujo o una tarea difícil para los usuarios, quienes deben pagar con dólares la mayoría de las piezas automotrices.

Elimpulso.com consultó a usuarios barquisimetanos, quienes aseguraron que han llegado a tener sus carros averiados durante dos años, mientras logran comprar poco a poco las piezas que deben reemplazar o reunen el dinero para el mismo fin.

Nelson Bracho

Nelson Bracho, aseguró que desde hace dos años tuvo que parar su carro porque el costo por reemplazar las piezas de su motor, era de aproximadamente 200 dólares; “tenía cien dólares en ese momento y lo que hice fue comprarme un carrito más económico y con ese es que he logrado producir y resolver muchas cosas hasta ahora que ya he gastado 300 dólares y todavía me falta”, contó Bracho, quien compartío que en la actualidad es preferible tener una moto o bicicleta, cuyo mantenimiento es menos costoso. “Esto solo ocurre en socialismo”, agregó.

Reinaldo Gil

Desde la perspectiva de los comerciantes el panorama no es más alentador, pues también se enfrentan a los altos costos de los repuestos para poder surtir su negocio. Reinaldo Gil, expresó que sus ventas han bajado pues sus clientes muchas veces no tienen el dinero para pagar las piezas de sus vehículos, por lo que prefieren esperar a que baje el precio del dólar para probar suerte e intentar ‘estirar’ el presupuesto.

“Ha bajado el volumen de ventas pero en cuanto a la percepción de la ganancia se ha mantenido un poco. Pero todos los días llegan personas preguntándome si les puedo hacer planes de pago o darles alguna facilidad y uno trata de colaborar a la comunidad de alguna forma. Muchos me dicen que tienen el carro estacionado desde hace meses porque no han tenido el dinero para repararlo”, añadió Gil.

El costo de los repuestos se fija de acuerdo al precio del dolar, cuya fluctuación hace que los dueños de vehículos no puedan planificarse para arreglarlos o mantenerlos.