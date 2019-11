Comisión de Medios de Comunicación de la AN activada para este 16N #15Nov

Se encuentra activado el monitoreo nacional de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, para este sábado 16 de noviembre con el fin de registrar las agresiones directas e indirectas que sufran los periodistas y trabajadores de la prensa en general si se llegase a presentar como ha ocurrido en actividades pasadas, informó su presidenta, diputada María Beatriz Martínez.

“Desde la Comisión nos encontramos alerta, debido a los constantes mensajes de intimidación por parte de voceros usurpadores, luego que se convocara la movilización por parte de distintos gremios que enfrentan la precaria calidad de vida a la que los autodenominados revolucionarios nos han sometido, sin contar la provocación de una contra marcha. Los medios de comunicación no se escapan de la realidad que enfrentamos en Venezuela, lamentablemente han sido víctimas de innumerables ataques directos e indirectos por informar, derecho universal desconocido por los tiranos”, afirmó.

En ese sentido, recordó que protestar no es un delito, pero para los que quedan expuestos por fracasados, indolentes y violadores de derechos humanos, es una de las armas más implacable que tumban sus discursos demagogos de socialismo, ese que mantiene sumergida en la miseria a uno de los países más productivos del mundo. “Estamos convencidos que la preocupación de la dictadura es que se sepa la verdad, que se vea lo que ocurre en las calles venezolanas, es por eso que atentan contra la prensa”, aseguró.

“Pero ya no hay miedo, hasta eso nos lo han quitado, hay es constante angustia para evitar que se nos sigan muriendo niños, abuelos, madres y padres porque la inflación no rinde tregua, porque no se puede comer, porque no alcanza o no hay medicamentos. Somos millones los que nos negamos a rendirnos y lo hemos demostrado de manera pacífica, el mundo sabe donde están los violentos”, dijo la parlamentaria.