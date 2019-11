Docentes no descartan llamar a huelga general por salarios dignos #20Nov

Los docentes venezolanos salieron a protestar este miércoles, contra la crisis en el sector educativo del país, atendiendo el llamado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, mantener la protesta en la calle en la defensa de sus derechos y por una mejor calidad para la educación.

Durante la manifestación, el secretario ejecutivo de la Federación Venezolana de Maestros de Miranda- Tuy, René Zapata, solicitó a las ocho federaciones del Magisterio de Educación que se unan al llamado para convocar a un paro general de profesores.

“Hasta que este régimen entienda que queremos un país democrático, seguiremos en la calle. Debemos ir a un paro general porque los docentes no aguantan ya esta situación, la dictadura hasta la fecha no nos ha dado respuestas. Los docentes permaneceremos en protesta hasta obtener una respuesta. No tenemos miedo”, dijo Zapata.

Mientras que Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, reafirmó su respaldo a la movilización convocada por los estudiantes venezolanos para este jueves y esta tarde apoyarán al sindicato del Metro de Caracas en la estación La Paz.



La docente y sindicalista del sector educativo, Raquel Figueroa, aseguró que el único plan de acción que han asumido los docentes venezolanos es mantener la protesta activa hasta lograr el objetivo de salvar la educación.

“Estamos aquí para seguir exigiéndole al régimen que cumpla con su deber y garantice a los ciudadanos una educación de calidad para el futuro de nuestros hijos y de nuestro país”.