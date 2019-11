José Soto: Por el derecho a la vida de los niños protesto personal médico del hospital J.M. de los Ríos #20Nov

Por el derecho a la vida de los niños y ante la cantidad de menores que han muerto en este centro asistencial, el personal médico y de enfermeras del hospital de niños J.M. de los Ríos protestaron este miércoles frente a la sede de la institución, reclamando la dotación de medicinas, insumos y equipos médico quirúrgicos, de los cuales carecen para atender a los pacientes.

A esta actividad se sumaron los padres y representantes de los niños que reciben atención, en este centro asistencial, por cuanto las condiciones en las que están laborando son verdaderamente deplorables y requiere de atención inmediata, recordando que este hospital tiene una medida de protección de organismos internacionales de derechos humanos.

Ante los medios de comunicación, actuó como vocero el doctor José Soto, Jefe del Servicio de Medicina II del centro hospitalario, quien dio detalles de la grave situación que internamente, allí se esta viviendo.

“Buena parte de nuestras instalaciones están inutilizadas por remodelaciones que no se han concluido, los servicios de laboratorio pocas veces realizan las pruebas necesarias para uno corroborar diagnósticos o hacerlos, no tenemos servicio de radiografía, no tenemos tomógrafos, no tenemos resonador, nuestro personal cada día es menor, se han ido médicos y enfermeras, porque no se han creado los estímulos para que el permanezca o sienta atracción para trabajar en esta institución”, señaló el galeno.

Dijo que en este centro asistencial se están viviendo situaciones tan particulares y lamentables, como es el caso del Servicio de Cardiología del Hospital de Niños J.M. de los Ríos, que era referencia mundial, porque era el servicio de cardiología donde se hacían anualmente, mayor numero de cateterismos, está prácticamente cerrado, porque no cuentan con los equipos necesarios, se han dañado y ha mercado el número de profesionales que allí labora, quedando apenas tres adjuntos.

“Entonces, donde queda el derecho a la salud de todos los niños cardiópatas de Caracas y de Venezuela entera, que acuden periódicamente a las consultas de cardiología y al servicio de cardiología, el cual se ha visto reducido a una simple consulta especializada, donde no se puede hacer otra cosa, por que no están en la capacidad de hacer mapeos de tensión arterial, aplicar Holters, pruebas de esfuerzo, cateterismo, esto no se esta realizando”, señaló.