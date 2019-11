RETACITOS #24Nov

Muchos de los que pronosticaron que el llamado de Juan Guaidó para tomar la calle el 16 de noviembre, sería un rotundo fracaso se quedaron con las ganas, ya que los venezolanos de todos los estratos, no solamente en Caracas sino en cada uno de los estados del interior del país, salieron a expresar su rechazo al régimen usurpador, a protestar por el deterioro de la calidad de la vida, el alto costo de los bienes y servicios, la escasez de medicinas e insumos en los centros hospitalarios de todo el país, la falta de electricidad, de agua, de gas, por la muerte de los niños y personas de la tercera edad, debido a la desnutrición; por la falta de calidad en la educación, existiendo muchísimas razones para justificar la protesta pacífica, la cual está establecida en la Constitución y es además un derecho humano reconocido en los acuerdos internacionales. Si queremos ser objetivos, una de las características que ha contribuido a la credibilidad de la que goza esta sección, tenemos que reconocer que no hubo la cantidad de personas de los primeros días, pero lo cierto es que hasta los propios organizadores de la movilización, se quedaron sorprendidos con la respuesta de la gente, que nuevamente salió de manera alegre y espontánea. Lo que en verdad sobra en Venezuela, son las razones para mantenerse en la calle, sobre todo cuando el responsable de la crisis, tiene nombre y apellido.

*****

En la ciudad crepuscular, aseguran que la gente en la calle también fue bastante numerosa, pero al parecer no fue atendiendo al llamado de los partidos del estatus, quienes supuestamente no tuvieron mucho poder de convocatoria, de acuerdo con lo expresado por observadores apolíticos que participaron en la manifestación, en rechazo a la crisis que vive el país, porque en los lugares donde deberían concentrarse en las primeras de cambio hubo poca gente. Afirman que lo más significativo de esta movilización, es que la sociedad civil se movilizó por cuenta propia, nadie los trasladó en autobuses, sino que muchos aplicaron la de Lola, un ratito a pie y otro echándole piernas y esto ha conducido a que la gente comience a preguntarse, ¿Qué pasó con los recursos para pagar la logística de movilización? comentándose incluso que ni siquiera contrataron para la concentración principal, un buen equipo de sonido y utilizaron un vehículo que acompaña siempre al ex burgomaestre de la Causa, con apenas dos cornetas, pero eso era lo que había. El comentario publicado en esta sección sobre las asignaciones a los partidos y las erogaciones, causó escozor en muchos lugares, pero saben que esto es así y no tienen como desvirtuarlo, están “ready” para recibir, pero aprietan el puño cuando hay que pagar algo. Incluso un dirigente habría dicho: “A mí no me pagan para venir a estas marchas”, ¿qué talco?

*****

A propósito, todas las encuestas que circulan en el país, incluyendo las que manda a hacer el gobierno, siguen reconociendo que en estos momentos el presidente del Parlamento sigue siendo el líder más visible de la oposición, y aún cuando admiten que no tiene la misma popularidad que tuvo después del 5 de enero, está muy por encima del 56%, mientras que el inquilino temporal de Miraflores no llega siquiera al 15% en el mejor de los casos, y dentro de la oposición, ninguno de los acompañan al guaireño, incluyendo a Leopoldo López y Henrique Capriles, se acercan al posicionamiento que en estos momentos tiene en la opinión pública. En todo caso, aquellos que incluso desde la misma oposición, se han dedicado a criticarlo y a cuestionar algunas de las acciones que ha adoptado, tendrían que colocarse en sus zapatos y asimilar la enorme responsabilidad que este personaje se ha echado encima, quien tiene que dar la cara no solamente al pueblo venezolano que en él confía, sino a más de 56 países a nivel mundial que le han dado su respaldo, y que aún se lo mantienen. No es descabellado pensar que está bien asesorado, que sus decisiones y acciones tienen una lupa encima, para evitar que se equivoque. Creo que lo menos que merece, ante tan tremendo compromiso, es un voto de confianza. Que conste que al personaje lo conocí en una procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto, hace por lo menos cuatro años, me lo presentó Luis Florido.

*****

Los estudiantes de la UCV le jugaron “camunina” a los efectivos de la GNB que con ballenas, tanquetas, camiones lanza agua, rodearon toda la zona de la salida hacia el puente Salvador Allende, vía Plaza Venezuela, hasta en el Paseo Colón había apostados vehículos y funcionarios con sus trajes antimotines siempre dispuestos a reprimir; además la empresa Cametro anunció la suspensión del servicio comercial en las estaciones Ciudad Universitaria y Los Símbolos, todo esto con el objetivo de impedir la concentración y la movilización de los estudiantes universitarios, con motivo de la celebración de día, el 21 de noviembre, hacia las instalaciones de Fuerte Tiuna. Lo cierto es que los muchachos salieron por la puerta del Hospital Universitario, se trasladaron hasta La Plaza Los Ilustres de el Paseo Los Próceres, y allí procedieron a hacer la entrega de un documento, a una Comisión de Efectivos militares enviada para recibirla, en la que planteaban la urgencia de que se pongan al lado de la Constitución, logrando de esta manera el objetivo planteado. Fue verdaderamente patética la exposición de quien recibió el documento, al señalar a los estudiantes que la crisis del país es responsabilidad “de las sanciones del Imperio”, lo que pone en evidencia como le lavan el cerebro a este jóvenes en el estamento militar, lo cual es verdaderamente lamentable, pero al menos reconoció que ellos y sus familias pasan las mismas rochas que el resto de los venezolanos.

*****

La denuncia que presentó esta semana Don Guille, en la plenaria de la Asamblea Nacional, el martes pasado, y luego en la Comisión de Política Interior del Parlamento, en torno al caso de la avioneta de unos “empresarios larenses” con nombres árabes ambos, que salió de un aeropuerto de Cabimas, presuntamente con 2.000 kilogramos de cocaína, y que se estrelló en Belice después de haber soltado la “mercancía” en un río donde fue rescatada por los interesados, es muy sensible por las implicaciones que tiene. En efecto, los implicados ya habían sido señalados previamente entre los cadiveros, ya que dizque habían recibido US$ 30 millones para importar maquinaria, la cual nunca llegó, pero los reales nunca aparecieron. Lo que más preocupa al parlamentario, es que aun cuando todos los indicios evidencian la responsabilidad de los amigos del medio oriente, en el Ministerio Público, organismo encargado de realizar las investigaciones y establecer las responsabilidades, apenas habían pasado dos meses, cuando se solicitó el sobreseimiento de la causa y “aquí no ha pasado nada”. Mientras tanto, dos chivos expiatorios están detenidos por este caso en Barquisimeto, ambos de La Guaira, son de origen muy humilde, por lo que resulta imposible que tuvieran US$ 700 mil dólares para comprar la avioneta, por lo que el diputado calificó al fiscal como “El Rey de la impunidad”. Confiamos en que la comisión que preside Dennis Fernández, en la AN, no se le ague el guarapo y lleve las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, muchas sorpresas puede llevarse mucha gente en la región, si se llega a prender el ventilador.

*****

Por cierto, en esta sesión del Parlamento el martes pasado, vimos salir nuevamente al ex burgomaestre de Carora, a quien parecen tener en el Bloque de La Patria como la marioneta para que haga el ridículo, ya que comenzó su desgastada alocución hablando de corrupción. La verdad es que hay que ser muy cínico y cara e’ tabla, para pararse en un escenario, donde están presentes ademas de los parlamentarios, todos los medios de comunicación, hablar de este tema, cuando no ha habido nunca en la historia republicana de este país, los robos de los cuales han sido acusados los más prominentes personajes del proceso robolucionario. A este personaje se le olvidaron los 20.000 millones de Cadivi, el caso de Pudrebal, los desfalcos del Plan Bolívar 2000, las historias del “Tuerto Andrade”, los miles de millones de dolares en los bancos de Andorra; incluso sin ir muy lejos, los cuentos e historias que se publicaron durante su gestión en la ciudad del Morere, donde hubo diversos proyectos de obras y la construcción de plantas que se quedaron solamente en planes. En lugar de prestarse para estar apantallando, si fuera inteligente debería mantenerse de muy bajo perfil, ya que su pedigri no es muy ortodoxo que digamos.

*****

Corriendo el riesgo de parecer cansones, seguimos recibendo semana a semana, las quejas de los habitantes de distintas zonas de Barquisimeto, con las quejas contra las empresa distribuidoras de gas en Lara, hasta estos momentos y a pesar de las promesas y ofertas de Carmelina, no ha habido manera de que los consumidores de este combustible puedan recibirlo de manera regular, pagando las tarifas establecidas, con la agravante, que surgen nuevas denuncias que evidencia una red de corrupción y matraqueo con la comercialización y distribución de gas, al extremo que ahora se aplica un nuevo modus operandi, donde llaman a los usuarios por teléfono y le ofrecen las bombonas, siempre y cuando se baje del equino con billetes verdes, de tal manera que aquellas familias que no disponen de dólares tendrán que seguir cocinando con leña, porque ni siquiera la hornilla eléctrica funciona, porque suspenden el servicio de luz hasta dos y tres veces al día. Los vecinos han llegado a pensar que quienes se encargan del suministro de gas, son infiltrados de la oposición, ya que están haciendo lo humanamente posible por dejar mal parada a la gobernadora, quien de paso no se atreve a intervenir estas empresas para poner orden en la casa y acabar con la matraca.

*****

Mientras el burgomaestre achocolatado anuncia con bombos y platillos una cuantiosa suma de dinero, Bs. 5.000 millones para recuperar el Parque Ayacucho, se observa como los trabajadores del Palacio Municipal siguen subiendo y bajando los pisos por las escaleras, porque los recursos que aprobó el Concejo Municipal para su reparación y mantenimiento, nunca aparecieron. Asimismo, observamos en los medios de comunicación de la región, como se multiplican las denuncias de los vecinos de urbanizaciones y barrios, reclamando la pavimentación de calles y avenidas, donde ya no caben más huecos, ya que el organismo a quien corresponden estas actividades, no se ocupan de ello, con la manida excusa de que no hay dinero. En tal sentido, nuevamente plantean, por qué no se utilizan parte de esos recursos del plan para embellecer a la ciudad, en la pavimentación y en bacheo de los cientos de huecos, es que acaso esto no contribuye a darle una mejor vista a la capital musical de Venezuela. Allí le dejamos nuevamente esta inquietud al chamo y estamos más que seguros, que si toma una decisión acertada en este sentido, son muchas las comunidades que se lo van a agradecer, de lo contrario, en las próximas elecciones, le van a pasar factura. Está usted debidamente advertido, señor Alcalde.

*****

Nos recuerda, paisano y dirigente políticos desde hace unos cuantos años, Orlando Fernández Medina, mejor conocido como el perifoneador de Yaritagua, que cuando fue gobernador del estado Lara, no formuló denuncias sobre atentados en su contra; sin embargo, admite que si lo hizo cuando fue diputado al Congreso Nacional, afirmando que últimamente ha estado recibiendo amenazas de muerte y de agresiones a su familia, a través de llamadas a la emisora donde labora y mensajería de texto, indicando que no ha formulado otro tipo de denuncias. En todo caso ilustre paisano, como hombre público, que además pisa callos a través de su programa de radio, no le debe extrañar este tipo de amenazas, pero ya debe tener el cuero duro y suficientemente curtido para no asustarse, porque lo que buscan precisamente es amedrentar, tratar de que “se quede tranquilito” si está tocando temas “sensibles” que generan inquietud e intranquilidad entre las personas o sectores involucrados; pero a la vez supongo que usted está claro que cuando uno se mete a redentor, puede morir crucificado, por lo que suena lógico que denuncie las amenazas y trate de no andar nunca solo, por lugares peligrosos.

*****

Estuvieron trabajando a toda máquina esta semana que acaba de concluir, en la recuperación del Parque Ayacucho, de entrada los vecinos afirman que los luminarias que han colocado son de muy baja capacidad, solo alumbran un poco hacia arriba, pero la iluminación no llega al piso; parece que no van a quitar los bancos o los van a construir de hormigón, lo que contrastará con los anteriores que eran metálicos y tallados, muy bien terminados, elaborados por artistas; después de haber permanecido dañada por más de 15 años, arreglaron la calle 42 con la carrera 14, dando la impresión de acuerdo con la opinión de los vecinos, que pareciera que están esperando la visita de algún “enchufado importante” de la capital de la República; mientras que otros más osados, se atreven a pronosticar que allí solamente se están aplicando unos pañitos tibios para aplacar las críticas de quienes en forma constante y recurrente, están denunciando el abandono de estas instalaciones. En todo caso, les advertimos que hay muchos “ojos” que están pendientes hasta de los bombillos que se están colocando, de las maquinarias que se están utilizando, de cuantos hombres están trabajando, para llevar una contraloría social y determinar, una vez que se haga el finiquito, si los trabajos realizados representan los 5.000 millones que se anunciaron para la refacción del Parque Ayacucho. Así que amanecerá y veremos.

*****

Hemos observado con creciente preocupación, como siguen apareciendo informaciones en la prensa regional y nacional, en torno al aumento del número de personas que están falleciendo, debido al supuesto consumo de Cocuy, lo que evidentemente le está causando un gran daño a la imagen del tradicional licor elaborado en Lara, en algunos de sus municipios y también en el estado Falcón. Sabemos que los fabricantes responsables y serios de esta bebida, que son la mayoría, son incapaces de colocar en el mercado un producto no apto para el consumo humano, exponiendo el prestigio de sus marcas que han construido con mucho esfuerzo y sacrificio, por tal razón llama la atención que hasta el momento, nadie haya salido a fijar posición en torno a este tema que los afecta directamente. Por otra parte, hemos recibido información en torno a la existencia, en algunos municipios, de alambiques clandestinos, donde se está elaborando cocuy sin cumplir con las normas sanitarias establecidas, inclusive no tienen registros sanitarios, y presuntamente elaboran el licor añadiéndole catalizadores para acelerar el proceso de fabricación, debido a la alta demanda que hoy existe. Ya lo hemos advertido en anteriores oportunidades, pague un poco más por una marca reconocida, no se exponga a morir por estar comprando cualquier “pichache” por ser más económico.

*****

La sorpresiva decisión del SAIME de elevar las tarifas para solicitar un pasaporte en Venezuela, y también la prorroga, en más de 3.000%, definitivamente aleja las posibilidades para la gran mayoría de los venezolanos de a pie, de sacar este documento y por supuesto, también de viajar fuera de nuestras fronteras. En efecto, sin ningún tipo de advertencia a los usuarios, el Saime aumentó costo del pasaporte a Bs. 5.890.270 y prórroga a Bs. 2.945.486, nuevo costo del documento que equivale a 203,43 dólares y la prórroga a 101,72 dólares, utilizando la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) que se ubicaba para el momento del anuncio, este 19 de noviembre en 28.954,71 bolívares, montos que se irán modificando en la medida en que el tipo de cambio oficial continúe empeñado en impedir que el paralelo siga en alza. En enero de este año la emisión de pasaporte costaba Bs. 72.000 y la prorroga Bs. 36.000; para el mes de mayo hubo otro ajuste y se elevó a 160.000 la emisión y 80.000 la prórroga. Con este nuevo aumento, la mayoría de los venezolanos tendremos de ahora en adelante, el país por cárcel, ya que no son muchos los venezolanos con el músculo económico suficiente para sacar el pasaporte.

Juan Bautista Salas