Venezolanos en el exilio consideran que la oposición es “colaboracionista” de Maduro #25Nov

Desde la ciudad de Miami, un grupo de exiliados venezolanos afirmaron que representan a la auténtica oposición al régimen de Nicolás Maduro Venezuela, por considerar que la oposición interna es “colaboracionista”.

Subrayaron además que solo con el uso de la fuerza se podrá sacar del poder a Nicolás Maduro.

Según un comunicado de los organizadores de la reunión de exiliados, el exdiputado Alberto Francheschi afirmó que la oposición interna de Venezuela “no funciona”, que es colaboracionista de Maduro y que eso empeora la situación en el país; “y ya llevamos 20 años en esto”, apuntó.

Franceschi fue uno de los participantes en “Otras Voces“, encuentro organizado por el Foro de Miami Paralelo XXI, fundado en Miami por exiliados de Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros países latinoamericanos como un antagonista del izquierdista Foro de Sao Paulo.

“Actitud de la oposición agrava la crisis”

De acuerdo con un comunicado difundido este domingo, la actitud “colaboracionista” de los opositores en Venezuela impide que Maduro salga del poder, retrasa la vuelta a la democracia y agrava la crisis social y política.

El exsenador Pablo Medina sostuvo que la “auténtica oposición tiene en sus manos todos los argumentos y leyes para sacar a Maduro del poder”.

Fundaciones venezolanas como “Coalición Internacional por Venezuela”, “Nacidos del Pavimento“, “DRM Human Rights“, “Youth and Democracy in the Americas” y otras, participaron en la reunión, al igual que organizaciones de otros países latinoamericanos.