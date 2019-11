VIDEO Corrupción en estaciones de servicio genera molestia en usuarios #28Nov

La denuncia que ha cobrado más fuerza en medio de la crisis de gasolina que azota al país, es la corrupción dentro de las estaciones de servicio, la cual, según denuncian los usuarios, está liderada por los guardias nacionales que controlan la entrada a las estaciones y el mismo personal de las bombas de gasolina.

Elimpulso.com consultó a usuarios que hacían una de las colas la mañana de este jueves en Barquisimeto, quienes afirmaron que los cuerpos de seguridad que custodian las “bombas de gasolina“, al igual que los trabajadores de éstas generan colas paralelas a la normal, para cobrar dólares o productos de la cesta básica sin hacer la larga fila.

No falta la “viveza criolla” reflejada en quienes se colean frente a los que tienen horas haciendo fila, amparados en que otra persona les estaba “guardando el puesto”.

Ante esas situaciones, Barquisimetanos como María González expresaron que es una injusticia que tengan que esperar más tiempo que el que genera la cola de más de 10 cuadras, “porque los bomberos y guardias están haciendo sus chanchullos y cobran desde dos dólares por llenar el tanque”, dijo.

Usuarios como el señor Luis Figueredo, estuvieron desde las 7:00 a.m. y cuando aún eran las 11:00 a.m. de este jueves no había podido surtir su vehículo con gasolina. “Cuando esto lo agarran los militares es cuando empiezan a haber los chanchullos, a pedir dólares o harina para poder colear a la gente”, denunció Figueredo.