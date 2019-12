COLUMNA El rincón de los miércoles #4Dic

Los políticos venezolanos, especialmente de la oposición, no solo deben ser honestos, sino también parecerlo, como suele decirse, para poder ganarse la confianza de los ciudadanos. La destitución de Humberto Calderón Berti como Embajador del país en Colombia ha despertado una serie de comentarios que afectan la credibilidad de algunos miembros de los partidos representados en el parlamento nacional. El ex embajador es un hombre de reconocida solvencia moral, y ha ocupado importantes caros públicos sin la sombra de una sospecha que pueda alterar su brillante hoja de servicio. Lasallista, Calderón Berti está formado intelectual y espiritualmente para cumplir con los preceptos y valores aprendidos para servir y apoyar la lucha por la libertad y dignidad del ser humano, Por eso, y por otras razones, mal podría pensarse en ambiciones personales tan alejadas de su manera de ser. El país todo debe estar confundido por las informaciones lanzadas al viento sin ninguna sustentación. Lo que procede es una investigación profunda sobre las presuntas irregularidades atribuidas a elementos de la oposición.

II

Al correo del rincón llegan los comentarios sobre la crónica donde radiografiamos a nuestra avenida Vargas, una de las arterias viales más importantes de Barquisimeto. Casi todas las opiniones coinciden con nuestra preocupación por su caótico estado y carencia de atención por parte de las autoridades municipales. Como era de esperarse, nadie asume responsabilidades. Por cierto, uno de los remitentes les recuerda que existe actualmente una ordenanza sobre ruidos molestos que casi nadie respeta, especialmente en los comercios de la avenida 20 donde los equipos de sonido atormentan al viandante…

PRECIOS. – El nuevo valor de la moneda estadounidense ha disparado todas las alarmas de los consumidores. Los aumentos hacen imposible la compra en los mercados y en los centros comerciales del país. Una ama de casa nos ofrecía un ejemplo con la llamada agua mineral, cuyo envase de cinco litros anda ya por los 90 mil bolívares y avanzando hacia la centena. Madame inflación haciendo su agosto es diciembre. Los restaurantes de la ciudad están vacíos y ya no existen los viejos comedores populares donde las personas de muy bajos recursos podían almorzar con precios muy solidarios. Curiosamente también aumentan la actividad de los concesionarios de vehículos de alta gama en la ciudad con precios inalcanzables para los que ganan en devaluados bolívares.

III

FÚTBOL.- No pudo el Deportivo Lara superar el duelo con el Caracas en las semifinales de la clausura. Perdieron en el metropolitano de Cabudare y también en la capital de la República. El trofeo mayor se disputa ahora entre los capitalinos y el bravo conjunto tachirense. Por cierto, el primer partido estos últimos movilizaron más de 30 autobuses para el viaje, en una muestra de la pasión que sienten por el balompié. Los que andan de pascuas somos, sí, somos, los del Real Madrid, hoy líder de la Liga Española y ya clasificados para los octavos de la Champions. Sin duda alguna el equipo ha mejorado una enormidad. Ya nos estamos preparando para el Clásico, un triunfo sobre el Barcelona será el mejor presente navideño de la Casa Blanca para sus fieles aficionados.

IV

Las redes sociales están denunciando la fortuna de la hija del ex presidente Evo Morales, actualmente exiliado en México. Han publicado el estado de su cuenta en bancos, con más de 18 millones de dólares. No es mala la idea de crear una Contraloría Internacional dedicada a vigilar los movimientos bancarios de los Presidentes y sus familiares. Dicen que a Evo le localizaron una cuenta en el banco del Vaticano con trescientos millones de dólares. El Papa francisco, peronista él, no se ha dado por aludido.

Luis Rodríguez Moreno