VIDEO Se agudizan largas colas para surtir gasolina en Barquisimeto #6Dic

Desde el este hasta el oeste de Barquisimeto se podía apreciar la mañana de este viernes cómo los barquisimetanos hacían largas filas para surtir de gasolina a sus vehículos en diferentes estaciones de servicio de la ciudad.

Elimpulso.com conversó con usuarios que intentaban surtir en el oeste de la ciudad, quienes en medio del calor y la impotencia por ver cómo se generan colas paralelas para algunos beneficiados, esperaron entre cuatro y 10 horas para surtirse de combustible.

La señora Anelmery Madrid, llegó a las 7:00 a.m. a la estación de servicio y contó que aún sintiéndose enferma, acudió a la cola en la que estuvo cuatro horas. “Hay mucho abuso, mucha coleadera. Yo quedé de número 15 pero antes de mí, vi como se metieron varios carros porque son autoridad o amigos de los bomberos”, denunció.

Por otra parte, el señor Pedro Torres, contó a Elimpulso.com que llegó a las 3:00 a.m. a la bomba que está en la Avenida Florencio Jiménez, frente a la entrada del sector El Sisal; sin embargo a las 12 del mediodía (casi 10 horas después) no había llegado la gandola a descargar el combustible. “Aquí estaremos hasta que nos surtan de gasolina porque no podemos hacer más nada. Yo hago transporte con mi vehículo y llevo a la nieta al colegio pero hoy no fue porque no la pude llevar”, agregó Torres.

Transportistas ‘ahogados’

Para los transportistas no hay beneficio en las estaciones de servicio. El señor José Monsalve estuvo este jueves haciendo la cola para surtir de gasolina a su autobús. Asegura que llegó a las 3:00 a.m. a la estación a hacer la larga cola que supone para él, perder un día de trabajo y entre 500 mil y 600 mil bolívares.

“Tengo que hacer esta cola con un día de por medio para poder trabajar, pero el día que pierdo aquí, dejo de ganar”, compartió.