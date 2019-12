RETACITOS #8Dic

Nadie le hizo caso a José Guerra cuando hace más de mes y medio alertó que el régimen estaba utilizando un “maletín verde”, para comprar a algunos diputados de la oposición con la finalidad de que le quitaran el respaldo a Juan Guaidó en la elección de la nueva junta directiva del parlamento el próximo 5 de enero, y votaran por otro parlamentario de la oposición que estuviese dispuesto a cohabitar con la dictadura, garantizándole de entrada el respaldo de todo el Bloque de la Patria, que abiertamente y sin ningún tipo de recato, está participando en una activa campaña orientada a debilitar a la AN y nada mejor para ello, que mojarle la mano a quienes han mostrado algunas debilidades, como ciertos integrantes de la Comisión de Contraloría, sobre todo después que se dejaron ver las medias suscribiendo cartas de buena conducta a favor de los enchufados trajinadores con los alimentos y las cajas CLAP, negocio con el cual unos cuanto se han enriquecido en forma grotesca, como lo han demostrado los trabajos del equipo de Armando.Info, desde donde se informado a esta sección que hay que prepararse para el “lodazal que esta por venir”, lo que pareciera indicar que hasta estos momentos, no son todos los que están ni están todos los que son, por lo que hay que estar atentos a los próximos acontecimientos.

*****

Se comenta que uno de los errores imperdonables en torno a estos acontecimientos, por parte de la directiva de la Asamblea Nacional, fue el no haber actuado con firmeza luego de lo ocurrido en Cúcuta y en donde estuvo involucrado a quien hoy denominan sus colegas como Freddy “Burundanga”, quien ha debido ser suspendido de inmediato y destituido del cargo ipso facto, por irresponsable y por el enorme daño generado para la causa opositora con su actuación; sin embargo, quienes tenían la responsabilidad de tomar las decisiones, que son los mismos que cuestionan a la dictadura y a sus funcionarios debido a la gran impunidad que impera en Venezuela, se dedicaron a mirar para el techo, para evitar chispotear a la organización política de la cual forman parte; posición que en estos momentos les está costando muy cara en cuanto al deterioro de sus imágenes públicas, por el costo político que estas actitudes blandengues y que ponen a dudar al soberano, sobre la capacidad real de este liderazgo para enfrentar con éxito un proceso de transición política en el país. Las encuestas no mienten, incluso las que ha ordenado hacer la oposición, los números reflejan que el muchacho de la película, ha bajado como el “queso fresco”, aun cuando aún mantiene números “interesantes”, pero la tendencia a la baja sigue, a menos que haya un milagro y definitivamente, los santos no participan en política.

*****

Asimismo, la escogencia de los candidatos para integrar la Comisión Especial de Investigación de estos casos, de entrada dejó un mal sabor en la boca de mucha gente, lo que por supuesto no quiere decir que se esté poniendo en duda su integridad o su capacidad para realizar el trabajo; sin embargo, se esperaban otros nombres, no los mismos de siempre, los que están en donde se toman las decisiones. De entrada el jefecito de la Comisión ya advirtió que “no será un paredón de fusilamiento”, cuando apenas han comenzado a ojear los papeles y a recibir a quienes aparecen como vinculados con el caso de las corruptelas denunciadas públicamente con nombres y apellidos. También dijo que hay evidencias de irregularidades en la Comisión de Contraloría de la AN, de allí que hasta tanto no se establezcan responsabilidades, la “Comisión está inhabilitada”. La gran mayoría de los venezolanos quiere respuestas en torno a estos hechos, no que haya guabineos ni acomodos entre partidos políticos para aplicar la política del gato, de esconder la suciedad bajo la alfombra, así que son muchos los ojos que están puestos en esta Comisión de Investigación y esperan resultados concretos, no acomodaticios, tampoco soluciones salomónicas, así que mucho ojo.

*****

Estamos montados tras la pista de algo que están tramando los partidos que conforman el G4, léase VP, PJ, AD y UNT. En efecto, el jueves 5 estuvieron representantes de esos partidos, de todos los estados, en un conocido hotel ubicado en la zona de Las Mercedes, en Caracas, resultando curioso para los observadores, que solo estaban presentes quienes manejan la parte electoral, dando la impresión de que se están preparando para unas elecciones en el corto o mediano plazo. De Lara pudimos conocer que la delegación la encabezaba Boby, lo cual también resulta muy curioso, porque si bien es el secretario general del otrora partido del pueblo, no es el responsable del manejo de la parte electoral de la tolda blanca. De acuerdo con la versión de algunos de los participantes en este “curioso cónclave político”, esta noche pernoctan en el sitio, mientras que de acuerdo con la agenda, este sábado estarán fajados con todos los hierros, hasta las 5:00 o 6:00 pm. Confiamos en poder darles detalles de este encuentro la próxima semana, ya que hay mucha gente participando y alguien echará el cuento.

*****

Le paran los pelos a cualquiera las cifras que dio a conocer la nutricionista y directiva de Caritas de Venezuela, en torno a la gravedad de la desnutrición infantil, donde advierte que 13,5% de la población menor de 5 años padece de desnutrición infantil grave, advirtiendo que estas criaturas, un alto riesgo de enfermarse y morir, “aproximadamente un 4% de ellos son niños con riesgo de mortalidad muy alto, es decir que pudieran morirse en las próximas dos semanas”, señores lo que esta especialista está advirtiendo es que si a esta población que está en un máximo estado de vulnerabilidad, si no se le presta atención de inmediato se van a morir de inanición. También hizo referencia a los resultados de la Encuesta Familiar de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, la cual refleja que al menos un 70% de los hogares de las zonas más pobres del país, en donde Caritas hace la encuesta están en una situación de inseguridad alimentaria severa, consistente la inseguridad alimentaria con niveles prácticamente de emergencia. ¡Por Dios! , esto no está ocurriendo en Biafra ni en algún otro país de África, sino en territorio venezolano donde se están llevando el oro, los diamantes y el coltán hacia el exterior, donde lo cobran en dólares que no ve ni están llegando al venezolano de a pie.

*****

Después de tanto ufanarse y presentarse ante todo el mundo como las “legitimas” autoridades de Copei, al Tigre y su cachorro les echaron un balde de agua fría, cuando el calificado como ilegitimo TSJ, por parte de los diputados del Parlamento, sin aviso ni protesto, y sin derecho a pataleo, defenestró tanto a los jefes como a los subalternos, quienes se quedaron como la guayabera, por fuera, designando una nueva directiva, la cual por cierto mucho de los viejos copeyanos ni siquiera conocen, pero son los que ahora están mandando como dinamo nuevo. Son muchas las versiones que se han dado, a través de las redes sociales en torno a las posibles razones que originaron esta sorpresiva decisión; sin embargo, la que ha cobrado más fuerza, es la que señala que se trata de un pase de factura al negarse a sentarse en la “mesita de noche” del inquilino temporal de Miraflores; al parecer este desaire público, notorio y comunicacional de los Fernández, no fue bien visto y de allí mismo habría salido la orden para les halaran la alfombra y los dejaran prácticamente en la calle, aún cuando muchos aseguran que no deben estar muy mortificados, porque esa organización solo figura en el papel, nadie conoce su militancia y prácticamente se ha evaporado con el tiempo, no solo en la capital de la República, sino también en el resto del país, así que los nuevos directivos de Copei se encontrarán con que no tienen a nadie a quien dirigir, esto no ha sorprendido a nadie.

*****

Habitantes de la zona norte se quejan del abuso, especulación y falta de autoridad. En efecto, los llamados “rapiditos” están cobrando de pasaje entre 8 y 12 mil bolívares sin que nadie lo haya autorizado y no se le pone coto a la anarquía que reina hacia Cuji, Tamaca y zonas aledañas. Aun cuando tenemos buenos amigos dentro de la dirigencia nacional del sector transporte, es evidente que en muchas oportunidades se les ha estado yendo la mano, con la justificación de los elevados costos de los cauchos, las baterías, las pastillas de freno, los lubricantes, filtros y las reparaciones en los pocos talleres mecánicos que aún están operando, porque nadie tiene el suficiente poder adquisitivo para mandar a arreglar su carro, de allí que se habla de alrededor de 20% o 30% del parque automotor en el país está paralizado por esta razón. Sería interesante averiguar cuál es el criterio que tienen las autoridades municipales del transporte en la región, o si el estarse haciendo de la vista gorda ante estos abusos de los transportistas, tiene “alguna compensación”, planteamiento que formulamos por simple curiosidad.

*****

Las colas para surtir gasolina en la región son cada vez más rudas, largas, problemáticas y complicadas debido a la actitud de los vivos criollos que se colean. No solo los bomberos están recibiendo sus aguinaldos adelantados y también el niño Jesús, sino también algunos funcionarios de la GNB dizque ahora y que custodian las estaciones de servicio para “organizar”. Entre 4 y 8 horas se pierden en esas filas por falta de gerencia, acertadas decisiones, falta de producción y por la negligencia y corrupción del régimen. Lo grave de esta situación es que mientras los usuarios tienen que continuar pasando roncha y perdiendo tiempo en las estaciones de servicio, el régimen sigue empeñado en hacer ver que el suministro de gasolina está normal, que tienen problemas con el transporte, desconociendo que las refinerías nacionales apenas están operando a un 13% de su capacidad, según lo denunciado por los dirigente sindicales del sector, quienes han señalado que la poca gasolina que se está produciendo en el país está siendo transportada hacia cuba en tanqueros que salen periódicamente. Lo cierto es que esta es una bomba de tiempo, que en cualquier momento va a explotar y se le va a escapar de las manos al régimen.

*****

En Mercabar las cosas siguen de mal en peor y se deterioran aun más en la medida que pasa el tiempo, sino basta solamente con intercambiar algunas palabras, “en confianza” con los trabajadores, para uno enterarse de que hasta esta fecha no les han pagado sus bonos de navidad, la dotación de uniformes hace tiempo que desapareció y quienes tienen que ocuparse de defender a los trabajadores, dizque al parecer le rinden primero informes a los patronos. Asimismo a voz populi se comenta como algunos directivos del mercado supuestamente hacen negocios, tanto dentro como fuera, pero a diestra y siniestra, sin ningún recato y como no tienen que rendirle cuentas a nadie, porque el achocolatado aún como que no se ha enterado de que ese mercado es una entidad paramunicipal, allí la impunidad es total; sin embargo, la guinda de la torta, es que presuntamente utilizan al personal de seguridad de Mercabar para que vayan a prestar servicios a sus negocios particulares. ¿Qué talco?

*****

Sería interesante averiguar de cerca que es lo que ha venido ocurriendo en el Club Madeira del estado Lara, ya que hasta nuestra mesa de redacción llegó una convocatoria que estaba circulando profusamente por las redes convocando para una protesta que partiría desde la panadería la Aliada hasta el consulado Luso. También sería interesante conocer el contenido de la carta que anunciaban entregarían al cónsul, para ser elevada a la consideración del Embajador de Portugal en Venezuela, en la cual se haría de su conocimiento las “ irregularidades que vienen ocurriendo en esa institución, y lo mal parada que está quedando la colonia de portugueses en Lara”, que por cierto es bastante numerosa y representativa. Ojalá que las partes en conflicto, puedan limar las asperezas y llegar a un verdadero entendimiento, en beneficio de todos los asociados al club, por supuesto resolviendo las cosas que al parecer se están haciendo de manera poco ortodoxa, que son las que han llevado a que un significativo grupo de eleve su voz de protesta en la zona.

*****

Sería muy poco responsable desconocer y negar, que en el hospital Antonio María Pineda hay un grupo de médicos y estudiantes que hacen enormes esfuerzos, para atender y brindar un oportuno y efectivo servicio a decenas de pacientes que a diario acuden a ese lugar procedentes no solo de los distintos municipios del Estado, sino de entidades vecinas como Yaracuy, Trujillo, Portuguesa y Falcón. Lamentablemente no cuentan con insumos médicos. Allí los familiares de los pacientes tienen que llevar desde alcohol, gasas, yelcos, agua oxigenada y hasta tapa boca y bisturíes sí hay que operar. En traumatología no hay ni como quitar los yesos, para hacerlo están apelando a un viejo alicate, debido a que las sierras que se utilizaban desaparecieron y la única que quedaba, se dañó. Por allí se viene anunciando que habrá nuevas autoridades para el principal nosocomio del estado. Confiamos en que ojalá vengan no solo con buena voluntad de convertirse en verdaderos servidores públicos, sino también con las ganas de trabajar y contribuir con las mejorar dentro de esa dependencia, entendiendo que la salud debe estar al margen de la politiquería, quienes antes han caído en estas prácticas, han salido con las tablas en la cabeza.

*****

La avidez de ganar dinero por parte de las industrias fabricantes y las cadenas comercializadoras de medicamentos, parece no tener fin, los aumentos de precios se están registrando casi a diario y las variaciones no son moderadas, por el contrario son irracionales, al extremo que los propios trabajadores y dependientes de algunas de esas cadenas, admiten que los ajustes son “irracionales” y colocan a las medicinas lejos del alcance de los jubilados y pensionados, también de quienes tienen salarios mínimos y no tienen el auxilio de algún familiar que le tienda una mano enviándole unos dólares para capear la situación. En el caso de los hipertensivos, que es el que nos toca directamente, el Losartan potásico que hasta hace 20 días se estuvo comercializando en 74.000 bolívares las 30 pastillas, esta semana su precio se ubicó en 305.000, lo que refleja una variación de 412% en menos de un mes; igual ocurre con el Tensomax que de 74.000 hoy cuesta 186.000 y pare usted de contar. Una pregunta inocente, ¿cómo puede un pensionado, un asalariado vivir con esta escalada de precios?. Lamentablemente, no se trata solo de las medicinas, los alimentos van por similar camino, ya un kilo de carne lo están comercializando en Caracas por encima de los 150.000 bolívares, un kilo de queso en 120.000 el más barato y 100 gramos de pecorino rallado cuesta 160.000 bolívares, un cartón de 130.000 bolívares, un kilo de aceitunas rellenas cuesta 360.000 bolívares y el kilo de pernil está en 180.000 bolívares,

*****

Aseguran que desde la gobernación se intento apelar al pan y circo, así que montaron una enorme tarima, e importaron desde la capital varios artistas y músicos ligados a la revolución, para hacer creer que el pueblo, muerto de hambre y con múltiples necesidades, la está pasando bien por las noches, no terminan de entender que el soberano ya no se come estos cuentos, quiere soluciones para sus problemas, ya veinte años de promesas y engaños son más que suficientes, tal como lo demuestran todas las encuestas donde el 90% de los consultados responsabiliza al régimen de la crisis y del deterioro de los servicios. Muchos opinamos que estos recursos se hubiesen utilizados en el hospital o en cualquier comedor popular u otra obra beneficiosa para toda la colectividad. Para colmo, en el complejo ferial durante esos tres días, había más funcionarios policiales que invitados y público en general, mientras en el resto de la ciudad, los chicos malos andaban por su cuenta. La verdad es que siguen miopes ante una severa y difícil situación social y económica

*****

Aseguran que para el viernes 6 de diciembre, de acuerdo con fuertes rumores en UNT en la capital de la República, estaba prevista la realización de una conferencia de prensa, donde se anunciaría la incorporación del diputado Luis Florido a las filas de Un Nuevo Tiempo, quien en el Parlamento se incorporaría a la fracción de esta organización, lo cual se da como un hecho, ya que otros dirigentes de VP en Lara al parecer ya se han dejado ver por la sede de esta organización que en Lara lidera Lorenzo Monasterios, donde al parecer se están dando algunos ascensos y dirigentes regionales probablemente sean promovidos a nuevas posiciones en la dirección nacional del partido del líder zuliano, Manuel Rosales. Lo cierto es que ha llamado poderosamente la atención en los medios políticos regionales, los movimientos que se están dando en algunas organizaciones, siendo las más significativas las que se observan en UNT. Confiamos que el amigo Florido, quien en estos momentos se encuentra en el exilio en Miami, pueda confirmar esta versión, tiene todas mis coordenadas, además amigos desde hace muchos años.

*****

Aseguran los propios abogados, que ya en el edificio nacional casi no se hacen audiencias, el otrora edificio donde se aplicaba la justicia virtualmente ha dejado de existir. La mayoría de los procesos se quedan a medio camino y cuando alguno de los casos sale antes de lo previsto, es porque supuestamente ha sido arreglado a punta de verdes, donde se reparten la cochina todos los eslabones de la cadena. También denuncian quienes transitan por esos lugares, que en el sótano, las escaleras, baños y despachos parecieran espacio para ludópatas, al estilo de los grandes casinos de Las Vegas, allí se juega desde domino, ajiley, truco y hasta pico pico. En el lugar hay moneda extranjera para tirar para el techo, dólares, euros, pesos, yuanes, rupias, sucres, colones, reales y hasta petros. Algunos juristas amigos, aseguran que ya no vale la pena litigar porque el cuánto hay pa’ eso se come los libros. ¿Habrá algún valiente que se atreva a ponerle el cascabel al gato” en este lugar?

Juan Bautista Salas