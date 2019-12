Luis Arroyo: Solo 30 días de clase hubo durante primer lapso del año escolar 2019 – 2020

Entre 60 y 90 días de clases deben tener los estudiantes durante el primer lapso del año escolar, según lo establece la Ley Orgánica de Educación en Venezuela, sin embargo los niños y adolescentes del estado Lara que están en edad escolar, tan solo tuvieron 30 días de clase durante el primer lapso. Así lo informó el Presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, Luis Arroyo, a pocos días de que todos los planteles educativos comiencen las vacaciones navideñas.

“Yo le llamaría piratería académica porque no se cumplen materias fundamentales como matemática, física, química o biología, dado que no existe el personal capacitado para darlo y además la mayoría ha emigrado”, dijo el profesor, quien considera que este inicio del año escolar fue irregular, deficiente académicamente y “catastrófico”, por cuanto en la mayoría de instituciones públicas de Lara el período escolar inició luego del 15 de octubre.

A ello se le suman las protestas de docentes por el incumplimiento del contrato colectivo por parte de las autoridades de educación nacionales y regionales.

En el mes de octubre comenzaron a agudizarse las protestas de docentes en Lara



Arroyo asegura que las causas principales de las huelgas en el sector educativo son los bajos sueldos de los profesores y el terrible estado de la infraestructura de las instituciones, las cuales no tienen las condiciones mínimas para garantizar una educación de calidad al estudiante. “A más de 80 instituciones de Lara no se les ha hecho nada. Me sobran dedos de una mano para contar las escuelas a las que llegó la gotita de amor”, dijo el profesor.

90% de instituciones sin condiciones

Según la valoración de Luis Arroyo, más del 90% de las instituciones educativas del estado Lara no tiene las condiciones mínimas para estudiar; y las que aún tienen comedor, no ofrecen una alimentación acorde, sino baja en proteínas.

El principal clamor de los docentes es el aumento salarial, pues lo que ganan no les alcanza ni para comer.



Buenos resultados

A diferencia de la óptica del presidente del Colegio de Profesores de Lara, la directora encargada del Liceo Coto Paúl, Crisneyle Vivas, indicó a Elimpulso.com que la institución y los estudiantes cerraron el primer lapso escolar con un balance positivo, por cuanto iniciaron clases el primero de octubre y los docentes han estado trabajando en su planificación. En este liceo los estudiantes ya culminaron el primer lapso y se espera la entrega de boletines.

Vivas reconoció el derecho que tienen sus colegas de protestar por su salario y las mejoras en las condiciones de los planteles del Estado, sin embargo abogó para que prevalezca el derecho a la educación que tienen los estudiantes. “No hemos llegado a un equilibro y hay muchas deudas por contratación colectiva; sin embargo nosotros como docentes tenemos el deber de llamar a clases”, remarcó.

La docente explicó que en el caso del Coto Paúl, el problema de la estructura tiene que ver directamente con el suministro de agua por tubería el cual es mínimo y con baja presión, lo que genera que a los baños no llegue el líquido. Asegura que almacenan el agua en tanques para que el personal obrero los mantenga limpios.