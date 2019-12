VIDEO Iris Varela: Jamás le he dado ni le daré beligerancia a grupos criminales

View this post on Instagram

La ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario designada por el régimen chavista desde el año 2011, Iris Varela, aseguró a través de una entrevista para Globovisión que ella jamás ha dado beligerancia a prisioneros. . “Jamás le he dado ni le daré beligerancia a grupos criminales de ninguna parte. Aquí hay autoridad del Estado. Si hay algún privado de libertad que se exalta producto de distorsiones, como pasaba (…) nosotros lo hemos desmontado”, expresó. . Asimismo, la funcionaria chavista aseguró que Nicolás Maduro desde que asumió el poder ha acabado con estos hechos en las cárceles venezolanas. “Le ha puesto coto a esa parte de un pasado que no debe volver”, dijo Varela. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Globovisión . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #IrisVarela #Prisionerso #Beligerancia #Cárceles #Noticias #Información #News #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #9Dic