Fiscalía, sin pruebas, extiende por un año la investigación contra Luis Carlos Díaz

“El despacho está muy ocupado para dar una respuesta al caso” fue el argumento presentado por la Fiscalía para justificar la ausencia de respuestas a la defensa del periodista

El periodista Luis Carlos Díaz será investigado durante un año más por la Fiscalía a pesar de no contar con pruebas que respalden las acusaciones que le adjudican a más de nueve meses de haber iniciado el caso.

La jueza Yislent Infante Medina tomó esta decisión durante una audiencia oral realizada este 9 de diciembre, solicitada por la defensa de Luis Carlos Díaz.

La ONG Espacio Público solicitó el 12 de noviembre que se realizara esta audiencia para determinar el tiempo que el Tribunal otorgaría a la Fiscalía para presentar la conclusión de la investigación, debido a que culminó el plazo de ocho meses establecido por la ley y, al no existir pruebas, quedaría demostrada la inocencia del comunicador.

Las irregularidades marcaron la jornada. Aunque la audiencia debe celebrarse a más tardar 10 días tras realizar la solicitud, en este caso la cita se otorgó 28 días después. Además, no se cumplieron las formalidades legales.

Según Espacio Público, la Fiscal auxiliar, Mercedes Cabrita, expuso sus argumentos “como si se tratara de una conversación fuera de un Tribunal”. Por otra parte, la defensa alegó que no se han presentado pruebas que sustenten el caso, a lo que la Fiscalía respondió que “el despacho está muy ocupado” para dar respuesta a la investigación contra el periodista.

“Este argumento no es válido para que en nueve meses no haya habido respuesta a Díaz ni a su defensa; la negligencia e inconvenientes en el Poder Judicial no pueden ser una razón para la violación de derechos humanos, pues el Estado tiene la obligación de velar por la protección de estos derechos y es el responsable de ejercer las medidas necesarias para que se respeten, en cumplimiento de la Constitución Nacional, las leyes, y los acuerdos internacionales”, denuncia la ONG.

