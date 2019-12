Luis Vicente León: Resolver el problema eléctrico debe ser la prioridad #11Dic

Decirle al Zulia que no aprobarás un proyecto eléctrico que le ayude a mejorar parcialmente su vida, porque no estás dispuesto a reconocer que Maduro controla el país (algo obvio que no puedes cambiar en breve) te ubica, sin anestesia, en el plano de enemigo, asegura el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, a través de su cuenta oficial en Twitter.

Advierte que siendo evidente que el cambio puede durar mucho tiempo en concretarse, que la oposición plantee una estrategia que impida interacción con el “acting government”, incluso para atender crisis humanitarias, resulta en un sacrificio injusto y demoledor políticamente para ella misma.

El economista explica que el dilema de la oposición es que la población quiere elecciones competitivas, desea negociación para resolver su problema y rechaza las sanciones. Exactamente lo contrario a lo que ella puede ofrecer. Si además promete un cambio que no puede conseguir, el dilema se convierte en drama.

Afirma que una negociación no se hace entre panas, sino entre adversarios y enemigos. Firmar un acuerdo para salvar un niño, un enfermo moribundo, un pueblo sin luz o un sector destruido, mientras la solución final no está cerca, no reconoce a tu adversario, sino a tu corazón.

Se plantea la siguiente inquietud: “Dile a los zulianos que no pueden recuperar parcialmente su sistema eléctrico porque no estás dispuesto a firmar un acuerdo donde el gobierno en control territorial firme también, aunque no controle recursos y la auditoría sea externa e internacional. Y luego pídeles que voten por ti”, en un claro mensaje para la dirigencia de oposición.

Por otra parte, en torno al proyecto de ayuda humanitaria para el sector eléctrico que financiara la CAF, el economista señala:

“Respondiendo preguntas sobre el proyecto del Zulia

1) Lo tienen que aprobar Ejecutivo (chavista) y AN (opositora)

2) Los montos se definen en licitación

3) Recursos y proyecto lo maneja el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. No el BCV ni el gobierno, ambos sancionados

4) Los recursos del crédito sólo pueden ser orientados a los activos involucrados en el proyecto

5) Es falso que no hay combustible. Está garantizado.

6)Las condiciones del crédito son de ayuda humanitaria, es decir preferenciales y muy baratas. El gobierno no toca los recursos”. ¿Qué es lo cierto?

1) Que el gobierno de Maduro debe participar, pues debe autorizarlo y operarlo ya que él controla el sistema eléctrico y el territorio nacional

2) Es un crédito que después hay que pagar, aunque tenga condiciones preferenciales. ¿ y si no quien lo pone, La Chinita?, señala el presidente de Datanálisis.