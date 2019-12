RETACITOS #15Dic

Se observa mucha preocupación e inquietud en La Pochocha, hay varios dirigentes que andan angustiados, incluyendo al inefable, quien parece haber caído en desgracia con el turco de Valencia, los observadores cercanos se han dado cuenta de que existe un distanciamiento, lo cual se ha hecho muy evidente, e incluso gente de su entorno ha comentado que el personaje anda preocupado, cabizbajo, sabe que a partir del 5 de enero deberá dejar la Vicepresidencia del Parlamento, ya la jefatura de la fracción de la unidad la está ejerciendo otra persona y no se descarta que le saquen la alfombra dentro del partido del pueblo, donde había alcanzado posiciones importantes, siempre de la mano de quien hoy ni siquiera se deja retratar junto a él. Por ejemplo, llama la atención como algunos dirigentes de AD a nivel nacional, han advertido que, aún cuando no se ha hecho ninguna notificación oficial, es muy probable que los adecos en Lara “pasen una navidades muy felices”, dando a entender que es muy probable que haya movida de mata y algunos de los que están en estos momentos en las alturas del poder, también reciban su cuota parte y resulten chispoteados en el marco de la factura que le están pasando al inefable. Lo ocurrido con el turco más que de carácter político-partidista, parece que tiene que ver con cuestiones personales y familiares, parece que algunas de sus actuaciones no fueron muy consecuentes y de allí que lo tiren al pajón sin ninguna consideración, así que hay que estar muy atentos a los próximos acontecimientos.

A propósito aseguran que el pasado fin de semana se realizó una reunión de la dirigencia sindical del partido blanco en Lara, en La Pochocha, con la presencia de dirigentes sindicales de la capital de la República, ya que al parecer se ha venido trabajando a nivel político entre los sindicalistas que forman parte de los partidos del G4, en la posibilidad, a partir del próximo año, de rescatar a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y devolverle el prestigio y la importancia que tuvo décadas atrás, como la principal central sindical del país. Aseguran que durante la reunión de trabajo hubo el comentario de que posiblemente se presentara el inefable a la reunión, y palabras más palabras menos, al parecer el sindicalista capitalino expresó, “el no tiene por qué estar en esta reunión, de tal manera que si se presenta, tengo instrucciones de Caracas, de retirarme inmediatamente de este lugar”. Aseguran que el personaje enterado de la situación que estaba planteada, dizque prefirió dirigirse a una reunión en uno de los municipios, haciendo mutis de la escena para no forzar la barra y generar un enfrentamiento público.

Por cierto, dentro de todos estos escenarios, informan que el pasado jueves 12, el filibustero realizó un desayuno en su casa dizque para periodistas, lo que por supuesto no sorprendió a nadie, ya que el personaje acostumbra, a pesar de la crisis que hoy vivimos la mayoría de los venezolanos, realizar este tipo de “open house”. Aseguran que la lista de invitados era muy “selecta”, pero a muchos de los presentes llamó la atención la presencia en el ágape, del perifoneador de Yaritagua, ya que muchos recuerdan que cuando el filibustero ejerció funciones en el gobierno regional, en varias oportunidades en su programa de radio que tenía que ver con callar al cantor, lo llamó ladrón, lo que recuerda el abogado Jorge Ramos Guerra que lo escuchaban cuando iba de pesca con Tarcisio, de allí que algunos de los presentes, que tienen buena memoria no entendían cómo puedes invitar a tu casa, a quién te ha agredido públicamente, además sin presentar pruebas de tales afirmaciones, la verdad que tampoco lo entendí. En todo caso, aseguran que el personaje en estos momentos maneja dos aspiraciones: retornar a AD, aprovechando la desgracia del Inefable y la otra, sustituir a Carmelina en la gobernación, incluso comentan que el jefe de PJ que también estaba aspirando, declinaría y le habría ofrecido el respaldo de esta organización; también se dice que por debajo de cuerda financia a algunos dirigentes sindicales adecos dándoles para pagar los pasajes, cuando se movilizan a los municipios, así que es probable que haya otros desayunos.

Nadie que razone con la mínima sensatez y lógica podrá llegar a entender, como en un país en el cual 23 de los 24 estados están padeciendo racionamientos de electricidad, unos más como el estado Zulia y otros menos, pero todos están pasando roncha con esta situación, de la cual no se escapa el estado Lara y su capital Barquisimeto, la Gran Caracas la están atiborrando de luces y adornos navideños, lo cual según los entendidos, no tiene otra intención que distraer la atención de graves problemas que tienden a agudizarse, como la escasez de gasolina, el deterioro de los principales servicios básicos como salud, educación, agua, gas, el encarecimiento en el costo de la vida, la desnutrición infantil, el aumento de las enfermedades endémicas, como la malaria y otros que a diario estamos viviendo los venezolanos de a pie, los que no reciben divisas del exterior y se las tienen que arreglar con una pensión miserable que no le alcanza para atender sus necesidades mínimas de alimentos y medicinas. Con estas acciones el régimen sigue manteniendo a la Capital de la República como una “burbuja” para hacer creer que todo está normal y que no está pasando nada, pero solo un 5% de la población está en capacidad de comprar en “Los Bodegones” que hoy proliferan en el DC, el 95% restante se sigue comiendo un cable y sigue creciendo el volumen de personas que busca en la basura para comer. La verdad que no hay derecho.

Insólito. Por las redes sociales circulan denuncias que indican que funcionarios de la Alcaldía de Urdaneta, en Lara, al parecer estarían revendiendo las cajas Clap enviadas por una empresa perteneciente a la gobernación. Se comenta que estas irregularidades ocurren por la ausencia de controles en estos niveles del gobierno regional de Carmelina. Afirman que en la alcadía alteran los censos para desviar los alimentos hacia el mercado informal, donde son comercializados con elevados sobreprecios. Aseguran que la modificación de los censos podría dejar entre 300 y 450 cajas a total discreción del burgomaestre, quien no es más ladino porque no practica. Marisol Bustamante, conocida dirigente social de la región, asegura que estas irregularidades contribuyen a profundizar la crisis humanitaria que vive el país en general, y en particular los habitantes de este municipio larense, ya que los sectores rurales son los más afectados. Este tipo de hechos irregulares hay que denunciarlos, no se pueden ocultar, porque solamente están beneficiando a unos cuantos vivos, a costillas del soberano, que es el que en definitivamente se queda sin la comida.

Pero al parecer, las cosas no se quedan allí porque también circulan en la región, muchos comentario muy bien sustentados, que indican que supuestamente personal de Catastro dizque sustraen estampillas de documentos que están archivados y presuntamente las revenden a usuarios que necesitan realizar estos mismos trámites en esa dependencia, en lo que constituye una verdadera estafa que no debería estar ocurriendo si existieran allí las normas mínimas de control, pero al parecer las cosas en ese municipio como que andan patas arriba, según las denuncias de los propios vecinos. Se da el caso que en Urdaneta, la bombona de gas pequeña que con el último ajuste tiene un precio de 14.000 bolívares, allí para poder adquirirla hay que pagar 40.000 bolívares, lo que pone en un disparadero a la mayoría de los habitantes del municipio, donde la pobreza y el hambre juegan garrote, al extremo que ya es usual ver en las calles a niños pidiendo comida, algo que anteriormente no se veía y que pone en evidencia el deterioro de la calidad de vida en esa región.

Son muchas las personas que habitan en la ciudad madre, El Tocuyo, nos preguntan por qué a los Hijos de Morán, quienes en los últimos años han sido los que se han ocupado de dotar y mantener el hospital de esa población funcionando con eficiencia, hoy no se les permite ni siquiera el acceso a sus instalaciones, para continuar mejorándolas y para prestar servicios de asistencia social y médica a los habitantes del municipio. ¿Acaso las autoridades de salud y el gobierno regional se olvidan, que gracias a ellos se recuperaron los tres quirófanos, las salas de parto, las emergencias, la iluminación, las áreas de los alrededores, la señalización, la demarcación e identificación?. Al parecer no se les acepta ni siquiera donar medicamentos, lo que pareciera ser una aberración total, porque son los que han dado la cara como nativos de este terruño, ante la incapacidad e ineficiencia que ha caracterizado a los servicios de salud durante el proceso revolucionario. Unas preguntas inocentes: ¿Será porque realizan sus actividades sin hacerle propaganda al gobierno regional ni nacional? ¿Acaso es porque no bailan al son que les toque Carmelina? ¿A los tocuyanos les gustaría tener algunas repuestas a estas preguntas?

Esta semana vimos de nuevo a Carmelina, prometiendo por enésima vez, la solución de la problemática del abastecimiento de gas en la región, al parecer atendiendo a las informaciones que le suministran funcionarios de Pdvsa Gas, quienes solamente para quitarse de encima ese calamar, son capaces de decirle que del cielo va llover, en lugar de café, bombonas de gas para todos los hogares de Barquisimeto; no nos cansaremos de advertir que sus asesores, o quienes le aconsejan que acuda a los medios de comunicación para hacer estos enunciados, la están lanzando por el despeñadero, porque todos los funcionarios del régimen, saben y están conscientes de que no se está produciendo gas suficiente para atender la creciente demanda interna; además con la distribución de gas hay unos cuantos avispados que manejan el eslabón de la comercialización, que están haciendo negocios, y esto lo han denunciado en todas las instancias, pero insisten en continuar mintiéndole a la gente, que seguramente les pasará facturas en los procesos electorales que se avecinan, no digan luego que no se los advertimos, lamentablemente, no hay peor sordo que quien no quiere oír.

Sería interesante averiguar lo que piensan los dirigentes del PSUV de los estados Zulia, Táchira, Mérida, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Bolívar, Barinas, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Trujillo, Cojedes, Delta Amacuro e incluso Falcón, luego de escuchar al dirigente sindical de los trabajadores petroleros a través de los medios de comunicación: “No hay posibilidad de que Caracas se quede sin combustible o con poco combustible, no hay racionamiento para Caracas”, cuando en la mayoría de estas entidades, sus habitantes tienen que hacer colas hasta de dos días para poder llenar el tanque de gasolina. Diera la impresión que este personaje tampoco está enterado de que todas las refinerías del país están trabajando a mínima capacidad; Iván Freites viene repitiendo como un ritornelo, que no se esta produciendo gasolina en el país y la poca que se produce se está enviando hacia Cuba, mientras el mercado interno se queda seco y no hay como atender sus necesidades. En este caso también nos preguntamos, ¿hasta cuando piensan seguir engañando al pueblo venezolano? No terminan de entender que estamos montados sobre un polvorín que puede explotar en cualquier momento, con consecuencias impredecibles. ¿Acaso están apostando a otro Caracazo?

Como lo hemos señalado en numerosas oportunidades en esta sección, los dirigentes del PSUV no son más torpes porque no practican y no conformes con esto, cuando meten la pata lo anuncian hasta por los medios de comunicación, y es lo que ha estado circulando por las redes dando cuenta como a través de una nota de prensa atribuida a “Prensa de la Gobernación de Lara”, anuncia: “En las instalaciones del Comando de Zona 12 de la Guardia Nacional Bolivariana se realizó el encuentro político del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) con dirigentes, líderes, Jefes de Calle, de comunidad y de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (Ubch) de la parroquia Guerrera Ana Soto del municipio Iribarren , para continuar consolidando el trabajo político y atención social al pueblo larense”. O sea que si no entendimos mal, las reuniones políticas del partido de la revolución, por lo menos en el caso del estado Lara, se están realizando en los cuarteles, ¿De cuándo acá, un comando castrense es sede de un partido político? Esto por supuesto deja muy mal parada a la institución castrense. Pero ya nos sigue metiendo el pie, cuando afirma que en la región larense “hay más de 21.500 Jefes de Calle, 4.400 líderes de comunidad y 1.038 Jefes del PSUV”, pero por ninguna parte menciona cuantos son los militantes de base que tiene la organización, porque de acuerdo con estas cifras, pareciera que hay muchos “Caciques” pero muy pocos “indios”, pero como dicen los abogados, a confesión de partes relevo de pruebas.

Sería interesante averiguar si es cierto que desde la Gobernación supuestamente habrían ordenado el acoso y la persecución del ex cátcher del Cardenales Faustino Zavala, solamente por haberse negado a abandonar uno de los apartamentos de la Villa Deportiva Bolivariana, mandados a desocupar por Carmelina para entregarlos a una delegación de deportistas cubanos, de acuerdo con la denuncia que formula Don Maca en su cuenta en Twitter, denuncia que ha estado circulando profusamente debido a que el personaje afectado es uno de los peloteros más queridos del equipo de la casa, siendo considerado una gloria deportiva del estado Lara. Al parecer el caso ha tenido tanta repercusión en el mundo deportivo regional, que se han estado convocando de urgencia a varias organizaciones deportivas, con la finalidad de fijar posición y emitir una respuesta contundente en las próximas horas. Ojalá que se pueda encontrar una solución y entiendan que este personaje no es político, sino un pelotero que contribuyó con su esfuerzo a que El Cardenales sea el equipo que hoy todos conocemos y seguimos como fanáticos.

Juan Bautista Salas