Precios de los alimentos en alza y vuelan alto

Los precios de los alimentos siguen en alza y vuelan alto en una especie de espiral hiper-inflacionaria jamás vista, denunció Alberto Romero.

Esto es impresionante. Todos los días los precios de los alimentos suben indiscriminadamente sin ningún tipo de control y ante la mirada indiferente de quienes tienen por responsabilidad ejercer una correcta supervisión.

Que un kilo de carne de res cueste 120 mil bolívares, medio cartón de huevos cueste 60 mil bolívares, un kilo de marrano valga hasta 180 mil bolívares con tendencia a seguir subiendo de precio, es una temeridad, dijo el vocero.

A no decir de un paquete de harina Pan, que ya anda por el orden de los 40 mil bolívares y muchos artículos más, nos mantiene en vilo, tras no saber; cómo vamos a hacer para comer. Desde hace buen tiempo el salario no alcanza, sencillamente, porque la inflación se lo tragado. Qué vamos a hacer para comer. Cómo vamos a hacer para mantener a nuestros hijos. Nos negamos a morirnos de hambre porque este gobierno, se ha propuesto acabar con los venezolanos, señaló Romero.

Lo que está pasando en Venezuela es impresionante. Todos los días aumentan los precios. Es necesario que el gobierno y los entes involucrados en el manejo de la economía, tomen conciencia sobre el gravísimo problema que estamos enfrentando los venezolanos.

