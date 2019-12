116 AÑOS RESISTIENDO LA CENSURA

El vespertino no vería la luz hasta Enero de 1904, ocasión en la que entonces no más de 10 por ciento de la población sabía leer y escribir. El proceso de consolidación de la república apenas se dibujaba con el singular gobierno de Cipriano Castro. Con el apoyo de tres operarios podía editar hasta 60 ejemplares por hora en un formato de dos hojas sueltas de 22 por 33 centímetros. A decir de Chío Zubillaga, con la aparición de “El Impulso” se inicia un asertivo proceso de alfabetización que dignificó por lo menos 6 generaciones de Larenses. Hoy el diario cumple 100 años y se cuentan no pocas historias de colisión con el poder establecido en Miraflores.