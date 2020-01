Autoridades regionales no informan verdadera situación del sector salud #2Ene

Al hacer un balance de la crítica situación por la cual atraviesa el sector sanitario en el estado Lara, el ex director regional de Salud, doctor Ruy Medina, manifestó que uno de los principales problemas es que las actuales autoridades no informan a la población al respecto y más aún, en algunos casos se trata de ocultar y hasta ignorar la realidad.



“No hay presupuesto, equipos ni insumos y se registran brotes de enfermedades que habían sido erradicadas o controladas como el sarampión, la difteria y la tuberculosis, por solo nombrar algunas”, dijo en reciente entrevista a un medio radial de esta localidad.



Urge un presupuesto correcto que cubra las exigencias y necesidades de los centros asistenciales dependientes del sector público. “La salud es inversión en dinero, en equipos, en instrumentos y en material médico quirúrgico etc”, señaló el doctor Medina a la vez que reiteró que sin recursos no es posible atender de manera eficiente a la población.



A manera de ejemplo, señaló que en la actualidad solo funciona un aparato de radiología en el Hospital Central Antonio María Pineda, lo cual es insuficiente en ese concurrido centro asistencial y además, hay que resaltar que se trata de un hospital universitario que tiene formación académica y de posgrado en radiología, lo cual agrava aún más que se encuentre en esa situación.



La falta de presupuesto adecuado ha conllevado a que los pacientes tengan que comprar insumos que van desde algodón e inyectadoras hasta alquiler de costosos equipos a ser utilizados en los pabellones.



Las personas de escasos recursos acuden al HCAMP precisamente porque no tienen cómo costear un centro de salud privado. Y ello no afecta solo a los más pobres, ya que la clase media también tiene que acudir a los centros de salud pública al no poder pagar un póliza de seguros.



Además de lo antes mencionado, la migración de personal especializado (médicos, enfermeras y técnicos) ha contribuido al colapso del sistema de salud, no solo en la región sino también en todo el territorio nacional.



Reiteró Ruy Medina, que hasta que las autoridades no se sinceren y se provea al sector salud de un presupuesto correcto que permita cubrir las necesidades reales, no se vislumbra que la situación mejore en el año que recién se inicia