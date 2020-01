La libertad de Venezuela reclama el esfuerzo y la participación de todos #3Ene

La libertad de Venezuela reclama el esfuerzo y la participación de todos, anteponiendo los intereses del país, a los personales y partidistas, asegura el diputado y Coronel (Ej) Teodoro Campos, a quien todos conocen como “Comando”, al fijar posición en torno a la actual situación del país y las expectativas sobre el futuro inmediato.

Campos, quien formó parte de la Promoción Gral. Brig. Tomás Montilla (AMV 83-87), hace un símil de los retos que representaba en la Academia Militar una denominada “cancha de Liderazgo” llena de obstáculos que los cadetes tenían que superar, si querían avanzar en sus carreras profesionales, afirmando que esta es la situación que hoy vive el país.

“En estos momentos, Venezuela es una cancha de Liderazgo llena de obstáculos por superar y para lograrlo, hay un equipo que somos los venezolanos y un Líder que se llama Juan Guaidó, hoy estamos cerca de llegar al final de la cancha, que nos llevará a una Venezuela de bienestar y prosperidad para todos. La cancha es larga y de grandes dificultades por superar lo cual lograremos con constancia, unión, dedicación, trabajo en equipo, confianza en nuestro líder y brindando todo el apoyo que se necesite”, aseguró el parlamentario.

Fue categórico al señalar que “los venezolanos que no compartan las tácticas para superar los obstáculos, lo más Inteligente que pueden hacer es no estorbar, ni entorpecer el camino hacia un final que vendrá pronto, donde todos nos veremos beneficiados por igual”, precisó.

Proteger las instituciones democráticas

Recuerda que ingresó a la Academia Militar de Venezuela en agosto de 1983, afirmando que su vieja Alma Mater estaba llena de centenarias tradiciones, idearios, leyendas, leyes y reglamentos. “Ahí nos formamos para defender una auténtica y no un concepto manipulado de Patria, así como proteger sus Instituciones Democráticas. A comienzos de los años ‘80, vino a fortalecer los principios de mando y conducción la cátedra de Liderazgo, la cual tomó rápidamente una posición preponderante a partir de esa década, para el comando de unidades militares en toda la FAN”.

Rememora igualmente, que en la Academia Militar se construyó una cancha de Liderazgo y estaba conformada por varias estaciones a superar, las cuales fueron construidas sobre un estanque de agua, en donde terminaban, si una estrategia para superar el obstáculo fallaba. “Mojados, salíamos del estanque y con más ánimo, continuábamos las líneas estratégicas dictadas por el Líder Espontáneo del grupo, quien surgía para organizar al equipo, en su esfuerzo por superar los retos que nos imponían y llegar al final de la cancha de Liderazgo. Esta cancha fue tomando fama positiva y la utilizaban tanto las Fuerzas Armadas, como organizaciones públicas y privadas, que también fueron a formar a sus líderes y fortalecer sus equipos de trabajo en un espacio que exigía trabajo en equipo y liderazgo para superar las dificultades que se presentaban. Nuestros entrenamientos eran modelo a seguir en todo el país para desarrollar equipos de alto rendimiento”.

La cancha de Liderazgo

Advierte Campos, que la actual situación de crisis en Venezuela le hace añorar la Venezuela de las décadas de los ‘70, ‘80 y ‘90. “Me he creado un símil de la actual Venezuela con la Cancha de Liderazgo, donde teníamos al frente una serie de obstáculos por superar para llegar a un exitoso final, con el bienestar y felicidad que nos merecemos los venezolanos y que por las ambiciones personales de un reducido y egoísta grupo, nos hacen retardar la conquista de la felicidad Nacional. En ese espacio lleno de retos, quedaba demostrado que cuando se trabaja en unidad y pensando en todos, el equipo gana ganaba y separados todos perdíamos y aunque, en algunas oportunidades nos dirigía alguien con largas tácticas que a veces nos llevaban caer en el estanque, igual salíamos con más energías y fortalecidos para seguir nuevas instrucciones. En el equipo habían Cadetes que no participaban en las tácticas por tener otra opinión de cómo superar el obstáculo, pero igualmente se veían beneficiados cada vez que avanzaban juntos hacia el exitoso final”, aseguró.

Insiste en que la actual Venezuela se parece a esa cancha, porque actualmente se tiene un Líder bien calificado, que se llama Juan Guaidó. Guaidó es quien nos ha Liderado hábilmente durante el 2019 y debe seguir haciéndolo en el 2020 hacia “el final de la cancha” donde todos los venezolanos se verán beneficiados.

Estima que en algunos momentos hemos sentido que caemos en el estanque, “otras nos cansamos y en algunos momentos decaemos y eso es normal y es parte de lo que ocurre en situaciones difíciles, pero para eso está el equipo, para ayudarnos unos a otros y seguir adelante. Lo más importante es continuar con fuerzas y unidos hasta alcanzar nuestra meta”.

Admite que hay Militares que no acompañan ni apoyan a Juan Guaidó (como ocurría con los Cadetes de mi equipo que no apoyaban, pero no estorbaban y final aprobaban la cátedra de Liderazgo). Agregando que estos Militares, también se verán beneficiados al final del camino que nos llevará al bienestar, ellos y sus familias, se engrandecerán con el mejor futuro al que nos está guiando este joven y entusiasta líder, que además inteligentemente y con el apoyo del equipo, ha logrado el respaldo de más de 60 países “Quizás pudo ser largo el recuerdo y semejanza de parte de mi formación militar, para concluir con esta anécdota, que podemos sacar una línea de acción, al decir que Venezuela en una cancha de Liderazgo llena de obstáculos por superar y para lograrlo hay un equipo que somos los venezolanos y un Líder que se llama Juan Guaidó, que estamos cerca de llegar al final de la cancha que nos llevará a una Venezuela de bienestar y prosperidad para todos. La cancha es larga y de grandes dificultades por superar los cuales lograremos con constancia, unión, dedicación, trabajo en equipo, confianza en nuestro líder y brindando todo el apoyo que se necesite”, afirma.

Ratifica que los venezolanos que no compartan las tácticas para superar los obstáculos, lo más Inteligente que pueden hacer es no estorbar, ni entorpecer el camino hacia un final que vendrá pronto, donde todos nos veremos beneficiados por igual, dijo Teodoro Campos en declaraciones para Elimpulso.com.