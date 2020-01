Juan Pablo Guanipa: Los diputados de la AN estamos dispuestos a dar la vida por la libertad de Venezuela

La necesidad y el compromiso de mantener la unidad para continuar luchando por la libertad de Venezuela, planteó el diputado Juan Pablo Guanipa, primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, durante el acto formal de instalación del período oficia de sesiones 2020-2021.

Hizo un reconocimiento a los 100 diputados que se mantuvieron firmes ante las amenazas, la persecución, el acoso, el ofrecimiento de comprar sus conciencias, demostrando una gran dignidad e hidalguía.

Señalo que el momento histórico que se esta viviendo, es sumamente complejo, difícil, indicando como un grupo de delincuntes, vinculados al narcotráfico, a la guerrilla, a intereses oscuros de algunos países del mundo, han asaltado al poder, generándole al país, una situación inaceptable, en la que es el venezolano el que más sufre; agregó que frente a eso, y al ver que no logran consolidarse, intentan secuestrar la Asamblea Nacional y hacen todo lo posible para cambiar la correlación de fuerzas de

este Poder Legislativo, que es producto de un acto de soberanía popular, que se desarrolló en diciembre de 2015.

“Hoy vemos como, lo hicieron primero con Amazonas y después comenzaron a perseguir a cada uno de los diputados, hoy hay

diputados en el exilio, en la cárcel, en la clandestinidad, pero al ver que hacer todo eso, no podían todavía cambiar la correlación de fuerzas, entonces acudieron al dinero de los Estados Unidos del que tanto denostan, para tratar de comprar con dólares a diputados de esta Asamblea Nacional. Y hay que decirlo, que gallarda es la AN, que gallardos y dignos son sus diputados, que una pequeña e infima minoría haya decidido ponerle precio a su dignidad, tampoco fue suficiente para que pudieran armar el quorum y lograr la mayoría que aspiraban, al verse en esta situación, decidieron impedir la entrada de Juan Guaidó y decenas de diputados, y hacer una pantomima aquí en este sitio, para decir que se había elegido una nueva junta directiva de la AN y todos estamos claros, fuimos testigos presenciales algunos, de que no hubo ninguna sesión, ese día 5 de enero, lo que hubo fue una farsa, un show y por eso a nosotros nos correspondió, como lo establece el Reglamento Interior y de Debates, constituirá la nueva Junta Directiva, en un sitio externo, y lo hicimos y se convocó para hoy, esta sesión, después de haber logrado 100 votos, y los diputados respondieron con esa hidalguía y llegamos a la sede de la AN y todos somos testigos, los medios de comunicación son testigos de todo lo que aquí pasó”, dijo

Guanipa.

Agregó que cuando lograron entrar al edificio,quienes estaban en el hemiciclo, salieron corriendo, porque le tienen miedo al pueblo de Venezuela, porque son unos cobardes y porque no han entendido “que nosotros somos los representates de la soberanía del pueblo venezolano, los que estaban aquí, algunos oficialistas y otros sinvergüenzas, todos son traidores de nuestra Patria venezolana, unos porque intentaron comprar a los otros, y los otros porque se vendieron por un fajo de billetes verdes”, aseguró.

Expreso que ahora ellos les corresponde decir lo que tienen que decir, “el señor Luis Parra, no es militante de Primero Justicia, él y cualquier otro que en el pasado fueron militantes de este partido e hizo lo que hizo, violó los estatutos de Primero Justicia, todos los considerandos de los estatutos que establece que quienes incumplan con las directrices y quienes además se vendan a intereses y no defiendan los valores y los principios humanistas

de Primero Justicia están auto excluidos de este movimiento político, ellos no son integrantes de Primero Justicia”.

Alerta sobre intenciones del TSJ

Guanipa denunció además la farsa ilegitima que pretende Justicia, de apoderarse de las siglas de los partidos político.advirtiendo que tampoco tendrá ningún efecto, en ningún caso, “y me atrevo a decir en nombre de un partido casi centenario como Acción Democrática,este es un partido que esta también sembrado en el corazón de los venezolanos, y lo digo en

nombre también de Voluntad Popular, organización que es fiel a los ideales de los venezolanos, también Un Nuevo Tiempo que también esta con nosotros acompañandonos en este esfuerzo, también en nombre de todos los movimientos políticos que integran la unidad democrática y es el caso de Primero Justicia, y tengo que decir que Primero Justicia no es Lujis Parra, es Fernando Albán, quien dio su vida por la democracia venezolana,

es Juan Requesens, quien dice me niego a rendirme y que esta preso en las cárceles del Sebin, son los que están en el exilio encabezados por Julio Borges y Tomás Guanipa, pero también por decenas de diputados que han tenido que irse del país por la persecución de esta dictadura, así que no hay forma de que nos quiten a un partido que esta integrado por personas. Así como la Asamblea Nacional, la hacemos los diputados, los partidos son

hechos por cada unos e sus dirigentes y por su historia, así que no van a poder con nosotros”, aseguró.

Una gran responsabilidad con el país

Dijo que los parlamentarios tienen una gran responsabilidad con Venezuela y lo están demostrando, advirtiendo que les corresponde seguir ejerciendo mecanismos de presión hasta lograr la liberación de Venezuela, indicando que cuentan con el apoyo de los países del mundo, además la convicción de que todo el esfuerzo, todo el trabajo, la constancia de todos y el acompañamiento del pueblo de Venezuela, pronto se podrá decir que Venezuela es un país libre, democrático, va a reconstruirse y va a seguir hacia adelante.

Guanipa destacó también la participación en esta lucha de organizaciones por la democracia como La Causa R, Movimiento Progresista de Venezuela, Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Nuvipa y también, a pesar de las diferencias que son normales en la discusión democratica, hay que reconocer el apego a la democracia y a los valores d ela dignidad venezolana, del movimiento Fracción 16 de julio, de Vente Venezuela, Alianza al Bravo Pueblo y de todos los que forman parte de esta fracción.

“Este histórico momento es una excelente oportunidad, para que como lo hemos hecho revisando la estrategia, seguir junto adelante en la construcción de la alterativa que el país esta aspirando, que sienta Venezuela que sus diputados están con ella, que nos duele profundamente este país, que no dejaremos que el país se pierda y vamos a luchar por rescatar su democracia, su libertad y para que vuelva a ser un país de oportunidades, donde la gente pueda estudiar, trabajar,emprender, echar adelante en la vida y que podamos recibir a los 6 millones de venezolanos que han tenido que irse por la tragedia generada por el dictador Nicolás

Maduro, que sienta ese pueblo, esté donde esté, dentro o fuera de Venezuela, que los que estamos aquí tenemos la disposición de

dar nuestro trabaj, nuestro esfuerzo y hasta nuestras vidas por la libertad de Venezuela”, dijo Guanipa.