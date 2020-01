VÍDEO Trabajadores de la AN recibieron con aplausos a Juan Guaidó y diputados opositores #7Ene

View this post on Instagram

En medio de aplausos y consignas fueron recibidos el presidente legitimo de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela, Juan Guaidó, acompañado de la comisión de 100 diputados que votaron por su reelección, en la sede administrativa del Parlamento. . Luego de proclamarse legalmente en el Hemiciclo de Sesiones del Palacio Federal Legislativo y tras ser reprimidos a su salida del mismo, los diputados se dispusieron a iniciar sus labores en las oficinas administrativas, donde con alegría fueron recibidos por funcionarios y trabajadores de esa instancia. . "Cien diputados", era una de las consignas vociferadas por los empleados del parlamento, quienes dejaron en claro su respaldo a Guaidó y la fracción opositora, luego del asalto a la Asamblea Nacional, por parte de factores del chavismo el pasado domingo.