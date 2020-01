Paraguas de la Alcaldía de Iribarren comienzan a deteriorarse #13Ene

Las sombrillas colocadas por la alcaldía de Iribarren en la entrada de El Cardenalito de Barquisimeto comienzan a deteriorarse, y algunas se han caído, lo que ha despertado molestia en quienes residen en la zona. Consideran que los recursos invertidos pudieron utilizarse en prioridades que tiene la ciudad.

“Primero creo que están mal puestos porque cuando hay un ventarrón se caen, y la gente se los llevan. Están hechos de una tela muy fina y se decoloran con el sol”, declaró a Elimpulso.com la señora Roscio Salcedo.

“Para mi es una inversión perdida”, agregó.

Sobre la parada creada por las autoridades municipales aseguró que la misma no ha sido inaugurada. “Cuando llega el sol a mediodía la gente se sale porque no cubre el sol y no ha sido inaugurada aun no tiene luz”.

Por último habitantes hicieron un llamado a las autoridades para que recuperen estos espacios y principalmente den prioridad a solventar las fallas de los servicios públicos.