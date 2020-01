Trump declara zona de desastre mayor en Puerto Rico tras terremotos que azotaron a la isla #16Ene

Seis municipios fueron declarados en desastre mayor por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Alvarez, tras los terremotos que han azotado la isla desde los primeros días del año 2020.

Jennifer González Colón, comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de EE.UU., dijo que la aclaratoria cubre los municipios Guánica, Guayanilla, Ponce, Peñuelas, Utuado y Yauco, los cuales se encuentran en emergencia. La medida permitirá la liberación de fondos federales para la reparación de viviendas, préstamos de bajos costos para cubrir las pérdidas y programas para empresarios afectados por estos desastres naturales.

We were informed that President @realDonaldTrump signed the Declaration of Major Disaster for Puerto Rico. We thank the @POTUS for his commitment helping relieve the suffering of our fellow citizens. pic.twitter.com/VMGsMlnt9X

— Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) January 16, 2020