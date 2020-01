Maduro: Nunca se me ha ocurrido ir como un payaso a una procesión para que me tomen una foto #17Ene

Este viernes Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con los alcaldes afectos al régimen, en donde decretó la creación del Consejo Bolivariano de Alcaldes “para optimizar la gestión municipal”.

Nicolás Maduro Conformó el Consejo Bolivariano de Alcaldes, instancia que estará integrada por 45 miembros y que sesionará cada 30 días.

Maduro aprovechó la oportunidad para condenar la participación del presidente interino Juan Guaidó en la procesión de la Divina Pastora el pasado martes 14 de enero.

“Soy cristiano, de cristo y católico. Nunca se me ha ocurrido ir como un payaso como imbécil a la procesión de alguna virgen para que me tomen una foto, me parece ridículo, me parece estúpido”, dijo Maduro.

Por su parte el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, criticó la homilía dirigida por el Administrador Apostólico del estado Lara, Monseñor Víctor Hugo Basabe, el cual calificó como un discurso “político”. Asimismo aseguró que la oposición en conjunto con los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana pretendían que Juan Guaidó llevara a la Divina Pastora en hombres “afortunadamente el pueblo no lo permitió y rechazó la politización de la procesión.

Maduro aseguró que “el Papa Francisco me pidió personalmente que no polemizara con los obispos, pero a veces se comen la luz y usan sus púlpitos como tribunas políticas y asumen posiciones partidistas”.