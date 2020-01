Son Titulares domingo 19 de enero de 2020 #19Ene

Para más Titulares ver http://elimpulso.com

Departamento del Tesoro de EEUU extiende por 90 días licencia que protege activos de CITGO Declaran a Franklyn Duarte como persona no grata en Táchira por "traidor a la democracia" 61 familias invadieron a la Torre Idelca de Barquisimeto Lanzan panfletos en el IPSFA Los Próceres llamando a la FAN a alzarse contra la dictadura de Maduro Madre de Rufo Chacón: Exijo justicia, los agresores están siendo privilegiados Guaidó agradece a Grecia y Kosovo por su respaldo a la democracia venezolana Guaidó reconoció la dignidad de los diputados que rechazaron sobornos del régimen Maduro: Papa Francisco, el pueblo venezolano ha abandonado el catolicismo Las terribles filtraciones que están acabando con la Maternidad Concepción Palacios Los organismos de seguridad se llevaron al dirigente René Zapata, representante de la Federación Venezolana de Maestros.y a su esposa, luego de participar en la sesión de la AN que se realizó en El Hatillo NetBlocks confirma significativo corte de energía en múltiples estados de Venezuela este sábado 18 de enero. La plataforma destaca los estados Táchira, Zulia, Mérida, Carabobo y Falcón como las entidades afectadas. Presentarán pruebas que vinculan a Maduro con Hezbolá Diputados argentinos presentan proyecto para dar refugio a parlamentarios venezolanos perseguidos. Instituto Casla denuncia influencia de cubanos en torturas dentro del país. Ramón Guillermo Aveledo: "Si el Gobierno impone elecciones sin un acuerdo, prolongará la ilegitimidad". Maduro dice todavía tener el control de Venezuela y estar listo para conversaciones directas con Estados Unidos Lo que dice Maduro sobre la conversación con el abogado personal de Trump: "Sabíamos que sería capaz de hacerle llegar el mensaje" Maduro ante posible bloqueo naval de EEUU: "No sería bueno para nadie y menos aún para EEUU" El Hatillo se ofrece como un posible Plan "B" en la batalla territorial por el Poder Legislativo. Falleció Pedro Segundo Blanco, ex diputado y secretario general de Alianza Bravo Pueblo. Cabello: La meta es convertirnos en 9 millones de militantes del Psuv Compradores de petróleo venezolano cancelaron pedidos ante la exigencia de pagar en petros Maduro pide a su Gabinete un plan para empezar a cobrar servicios públicos María Corina Machado propone intervenciones y más bloqueo para poner fin al «régimen» Vicepresidenta a Trump: No se deje engañar por pandillas de Guaidó Aerolíneas en Venezuela se resisten a pagar gasolina en petros Con torturas así opera la mafia chavista del oro en Venezuela. Un plan básico funerario se ubica en 200 dólares. Una gandola se volcó en horas de la tarde de este sábado 18 de enero entrando a Parque Caiza, justamente al frente de la sede de Imparques, en Miranda. Diócesis de San Cristóbal decidió no celebrar la solemne eucaristía de la fiesta de San Sebastián. El Vaticano lamentó que se haya hecho público evaluación médica del presunto milagro de José Gregorio Hernández. En Táchira venden el gas doméstico entre 5.000 y 20.000 pesos colombianos. Padres venezolanos recorren cientos de kilómetros para vacunar a sus hijos. Incendiaron La Rotonde, el restaurante preferido de Emmanuel Macron en París Un enorme meteoro cayó cerca de Puerto Rico Ataque iraní dejó 11 soldados de EEUU lesionados en Irak Legislativo de Bolivia aprueba ampliación de mandato de Áñez Harry y Meghan renunciarán a los títulos y regresan el dinero por las renovaciones de su casa Subsecretario de Estado: Nos quedan muchísimas medidas para aplicar contra Maduro Cuba denuncia que EEUU apoyó a dictaduras en América Latina Las tormentas extinguen los incendios del este de Australia Irán enviará a Ucrania la caja negra del avión derribado. Cuatro nuevos casos de la neumonía vírica detectados en China. Decenas de heridos en una noche violenta en Beirut. Ricardo Arjona demanda a marca de autos por alterar una de sus canciones El actor que daba voz a Apu se retira de Los Simpson después de 30 años Venezolano Roniel Campos lidera Clasificación General en 55° Vuelta al Táchira McGregor venció a Donald Carrone en menos de un minuto. LaLiga: Un doblete de Casemiro coloca líder provisional al Real Madrid Expulsaron a estrella de la NBA por darle una nalgada a otro jugador. Renny Osuna ofrece disculpas: Estoy arrepentido. El venezolano José Altuve negó que haya usado un dispositivo en su uniforme para robar señas. Lara y Anzoátegui se blindan de cara a la Gran Final Doubront y Wilking Rodríguez son los refuerzos para la final Saludos Los peores embusteros son los propios temores… Rudyard Kipling Al día domingo 19 de enero de 2020