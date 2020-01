Duque desde Davos reitera apoyo al Presidente Guaidó #23Ene

View this post on Instagram

Este jueves el Presidente de Colombia, Iván Duque, en su participación en el Foro Económico Mundial reiteró el respaldo ante el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. . "Los hermanos venezolanos saben que cuentan con el apoyo de Colombia". "Queremos una Venezuela sin tiranía y este es un llamado a la comunidad internacional", dijo Duque. . Aseguró que escuchó con atención el discurso de Juan Guaidó, hizo un llamado a la comunidad internacional para que haya más apoyo a los migrantes y la libertad de su nación. . Por otra parte Guiadó envió un mensaje al país vecino, Colombia, en el que pidió exista unión y apoyo para trabajar por la paz. Aseveró que este encuentro en Davos es una oportunidad para recuperar la democracia.