Macron a los venezolanos: “Estamos a su lado frente a la crisis humanitaria que están sufriendo”

El primer Ministro de Francia, Emmanuel Macron @emmanuelmacron, se pronunció sobre el encuentro que sostuvo este viernes con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó @jguaido calificando como “constructiva” la reunión sostenida en el Palacio de Elíseos.

“Francia apoya la rápida organización de una elección presidencial libre y transparente”, dijo Macron en una publicación que acompañó con la fotografía oficial del recibimiento que le hizo a Guaidó.

Macron envió un mensaje a los venezolanos asegurando que “estamos a su lado frente a la crisis humanitaria que están sufriendo”.

La France soutient l’organisation rapide d’une élection présidentielle libre et transparente. Nous respectons la souveraineté et la liberté du peuple vénézuélien et nous restons à ses côtés face à la crise humanitaire qu’il subit. https://t.co/QMdqtwxMDk

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 24, 2020