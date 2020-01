VIDEO Juan Guaidó recibió la Llave de Oro de Madrid

View this post on Instagram

Este sábado 25 de enero el Ayuntamiento de Madrid entregó la Llave de Oro al Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, quien se encuentra de gira por Europa. . El mandatario nacional agradeció el gesto, no solo por la entrega de la llave sino por el respaldo que ha dado el pueblo español a la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. . “Hoy humildemente recibo este regalo en nombre de todos los venezolanos que sufren día a día. Por los profesores que insisten en educar a pesar de todo. Por las enfermeras que se mantuvieron firmes por la libertad”, dijo Guaidó durante el acto llevado a cabo en la sede consistorial de Cibeles. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Videos: El Diario / Asamblea Nacional . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Internacionales #Guaidó #Crisis #Régimen #Maduro #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #25Ene