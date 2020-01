InfografíaIMP Sigue aumentando la cifra de infectados por Coronavirus #27Ene

La Organización Mundial de la Salud recomienda el manejo higiénico de todo tipo de alimentos, cocinar bien la carne y los huevos. Si llega a tener contacto con animales vivos salvajes o en granjas lávese bien y si es posible evite el acercamiento.



El virus fue detectado a finales de 2019 como una nueva cepa no vista antes antes en el ser humano. Se le denominó 2019-nCoV y popularmente se conoce como Neumonía de Wuhan o simplemente como coronavirus.



Ya se han registrado casos en Estados Unidos, Vietnam, Australia, Japón, Francia, Malasia, Nepal, Tailandia, Corea del Sur y Singapur. Los síntomas habituales son fiebre, fatiga, tos y disnea. En los casos más graves, las infecciones pueden causar neumonía, insuficiencia renal y la muerte.



Estudios sobre esta cepa, publicados the Journal of Medical Virology (Revista de Virología Médica), proponen que está relacionada con coronavirus similares en murciélagos, lo que indicaría que estos pueden ser el origen de esta variación viral.



La OMS no ha declarado Emergencia de Salud Pública.