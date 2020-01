COLUMNA el rincón de los miércoles #29Ene

La Divina Pastora y el Cardenales de Lara son los iconos más importantes de nuestra ciudad-Barquisimeto-Venezuela. Ella es símbolo de la fe y la esperanza, y el equipo, fundado por don Antonio Herrera Gutiérrez identifica totalmente al larense en el apasionante mundo del béisbol. Este lunes se unieron en franca comunión dos singulares e incomparables emociones, la sagrada imagen, huésped espiritual de la capital larense, en su recorrido anual, visitaba al Colegio La Salle, el instituto educacional más antiguo de la capital larense y 24 horas más tarde el triunfo inobjetable del Cardenales en la final del campeonato de béisbol profesional de Venezuela.

No ha faltado, como es de suponer, los comentarios de los más fieles seguidores de la Divina Pastora y del Cardenales, atribuyendo esa victoria deportiva a la intervención celestial de la Virgen, echando por tierra aquello que la Divina no hace carreras ni Cardenales milagros. El arribo de la pastora al colegio La Salle constituyó todo un acontecimiento, especialmente para quienes tuvimos la suerte de educarnos en sus aulas, que se cuentan por millares desde su fundación, hace más de 100 años. Los recuerdos se agolparon en la mente de ex alumnos y ex profesores, que pudieron compartir con la nueva generación de chamos y chamas cantando salves y coplas en honor a la patrona, advocación de María, la dulce madre de Dios. La noche anterior, en un juego de grandes alternativas, los fanáticos encomendaron sus oraciones a la Señora de Santa Rosa y como todos los años, y en situaciones tan difíciles rogaron por un triunfo que les daría el título de campeones, No sabemos, entonces, de donde salió el gallo invasor que entretuvo y distrajo a los caribes, valientes rivales del Cardenales, pero algo extraño e inesperado tuvo que suceder en esa noche maravillosa, descrita de una manera estupenda por el narrador Alfonso Saer, también genio y figura del elenco de transmisión de los hoy flamantes bicampeones, y testigo excepcional de la historia cardenalera.

II

MADRID.- se vistió de fiesta el sábado pasada con la visita de Juan Guaidó, Presidente venezolano, en gira por los países europeos. En los alrededores de Puerta del Sol, kilómetro 0 de la capital española, millares de compatriotas se prodigaron en aclamaciones al líder, mientras otros grupos formados por ciudadanos sudamericanos apoyaban sin reservas los reclamos de libertad de los manifestantes. Madrid, como todos saben, está gobernada por la oposición a Pedro Sánchez, del Partido socialista y del impresentable Pablo Iglesias, con quien se asoció para llegar a la presidencia. La mala nota de esa jornada la protagonizó un ministro español al recibir a la vicepresidenta venezolana en el Aeropuerto al pesar sobre ella la prohibición de viajar a países pertenecientes a la Unión Europea. El escándalo político ha sido mayúsculo por las mentiras del ministro cuando se comprobó que, en efecto, había violado la disposición europea a la cual pertenece precisamente España. Ya los partidos opositores al PSOE han pedido la renuncia de Ábalos, el ministro transgresor.

Para el mundo político venezolano, las visitas del Presidente fueron todo un éxito al confirmar el apoyo irrestricto de casi todos los países democráticos del viejo continente a la causa libertaria. Cuando el lector reciba estas letras, en España todavía se debate sobre la solicitud de dimisión del ministro responsable de la presencia de la funcionaria madurista en el Terminal Aéreo madrileño. Este sábado Guaidó estará en Miami, y parece que de allí irá a Washington con posibilidades de una entrevista con el Presidente Trump…

OJO.- 14 criminales de nacionalidad venezolana llegan hoy a Venezuela expulsados por el gobierno peruano. Fueron detenidos por la policía al comprobársele tráfico de drogas y antecedentes penales, por lo cual merecieron la deportación.

III

APLUDIMOS.- la decisión municipal de limpiar las plazas de la ciudad de Barquisimeto, pero no la falta de control de los llamados caporales por la falta de supervisión a los trabajadores encargados de ejecutarlos. En la mayoría de los parques hay evidentes muestras evidentes de poco interés en hacerlo como se debe. Los restos de basura todavía quedaron allí, Como se puede comprobar a simple vista…

RÉCORD.-…American Airlines tiene un récord de pasajeros en Miami y área otros vuelos por el Super Bowl que se realizará en la Florida, que tiene entre otros atractivos el show de Shakira y Jennifer López, quienes prometen dejar ver toda sus hermosas anatomías. Ah, ya no queda entradas, porsia…

FÚTBOL.- El Inter de Miami, el equipo de David Beckham debutará en la Liga Americana el próximo 11 de marzo contra el LAFC de California. Ya han comenzado sus entrenamientos en diferentes campos del Sur de la Florida, comenzando en Fort Lauderdale. Diego Alonso será el entrenador y contará con siete asistentes.

REAL MADRID.- Florentino aprendió la lección al ver los resultados que tuvo cuando no satisfizo las aspiraciones de Cristiano Ronaldo y lo dejó ir. Hoy el gran jefe es el primero en complacer a sus consentidos sin ninguna discusión. La prensa deportiva al referirse a Zidane ha dicho que ha conseguido llegar a la mente de los jugadores, lo que ha motivado un cambio en cada una de sus figuras más prominentes.

Luis Rodríguez Moreno