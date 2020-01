Comercios que recibieron petros no podrán reponer toda la mercancía vendida

Comercios denuncian que el Banco de Venezuela les ha pagado según la cotización del petro del momento en el que hicieron la operación, lo que significa que por la crisis hiperinflacionaria recibieron un dinero devaluado con el que no podrán reponer inventarios

“La inflación no espera por mantenimiento… Es imposible que los comerciantes ofrezcan el biopago cuando ustedes no pagan. No hay un solo proveedor que acepte petros”, expresó el 10 de enero Octavio Páez Malavé, comerciante del estado Bolívar que, como muchos otros, denunciaba desde los últimos días de diciembre 2019, cuando el sistema biopago inició un proceso de mantenimiento mayor, el retraso en la liquidación en bolívares de los consumos facturados en petros.

Fue a mediados de enero cuando el Banco de Venezuela empezó a pagar a algunos comerciantes, primero los montos más bajos y luego los altos. Sin embargo, ha pagado según la cotización del petro del momento en el que hicieron la operación, lo que significa que por la crisis hiperinflacionaria que sufre Venezuela desde 2017 recibieron un dinero devaluado con el que no podrán reponer toda la mercancía vendida. Otros, por el contrario, aún esperan que la institución financiera les liquide.

“A los pocos que están liquidando lo están haciendo al indicador del momento en el que se realizó la venta, lo que obviamente agrava aún más la situación porque en un proceso hiperinflacionario es muy difícil vender a crédito sin prácticamente indexarse la deuda”, asegura Josefina Salvatierra, directora ejecutiva de Consecomercio.

Por ende, advierte que hay un verdadero riesgo de que los comerciantes no puedan reponer su mercancía, pues a pesar de que se ha desacelerado la inflación venezolana sigue siendo la más alta del mundo.

“Es un dinero devaluado. Si tú me vas a pagar lo viejo al indicador actual de petro, fabuloso, pero ¿quién lo dice? No se pronuncia la superintendencia de criptomoneda. ¿Quién va a transar en un sistema de pago que ciertamente no le garantiza la liquidación de manera perentoria de sus ventas?”, expresó la vocera.

El 18 de diciembre, cuando se inició la entrega del petroaguinaldo (medio petro) a través de la plataforma patria, la moneda digital se cotizaba en 2,8 millones de bolívares. El 2 de enero, cuando los comerciantes empezaron a denunciar que el Banco de Venezuela no les reintegraba el dinero de sus ventas, el petro se situaba en 2,7 millones de bolívares. Y el 18 de enero ya había llegado a 4,3 millones de bolívares.

“El petro es una estafa para el comerciante, porque indudablemente lo que podía hacer a comienzos de año con ese dinero no es lo mismo que puede hacer en este momento”, aseveró María Carolina Uzcátegui, expresidente de Consecomercio. “Prácticamente los obligaron a hacer un crédito en plena hiperinflación”.

María Carolina Pérez, presidente de la Cámara de Comercio del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, señaló a TalCual que si bien al principio no hubo problemas con las ventas que se hicieron durante el mes de diciembre a través de la plataforma del biopago, todo cambió los primeros días de enero, cuando el banco dejó de liquidar las ventas que los comerciantes hicieron en petros.

“Ese retraso fue más o menos hasta el 17 de enero cuando empezaron a cancelar las deudas que tenían pendientes, pero cancelaron parcialmente, por etapas. Primero con los que tenían deudas pequeñas de 10 millones de bolívares, luego de 20 millones, hasta que llegaron a las deudas de 50 millones de bolívares y fue hasta el 23 ó 24 de enero cuando cancelaron a los comercios que les adeudaban entre 400 millones y 500 millones de bolívares”.

Pérez coincide con Salvatierra al afirmar que con la situación hiperinflacionaria que atraviesa Venezuela es difícil para un comercio soportar todo ese tiempo de espera. A mediados de diciembre el dólar paralelo estaba en 48.000 bolívares aproximadamente y un mes después se cotizaba en 78.000 bolívares. Indica que lo primero que hacen los comerciantes apenas cobran es invertir porque si no pierden.

“Ese retraso afectó mucho a los comercios en Tucupita, que son relativamente pequeños y no tienen dónde agarrarse. Fue como si le hubiésemos dado un crédito al Gobierno y ahorita uno no está para dar crédito”.

De hecho, el dinero se devaluó con mayor rapidez los primeros días de enero cuando la inflación se aceleró como consecuencia del alza del precio del dólar en el mercado paralelo. Según economistas y analistas financieros, fue la gran inyección de liquidez días después de que el Gobierno entregara el 18 de diciembre el medio petro a más de ocho millones de venezolanos, entre pensionados y trabajadores públicos, y la poca oferta de dólares, lo que hizo que el dólar aumentara de 58.500 a 79.100 bolívares en apenas cuatro días (del 2 al 6 de enero).

De acuerdo con el Banco de Venezuela, entre el 18 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020 se registraron 2.585.755 operaciones a través de BiopagoBDV y 1.233.093 personas que realizaron transacciones con petros.

El diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), señala que el petro solo es intercambiable por bolívares. “Es un cuasi bolívar y en la medida que se inyectan petros en la economía, funcionan como bolívares que presionan el tipo de cambio y es por ello que aumentó el precio del dólar y de todos los productos de manera dramática”.

Sin liquidez

En menos de un mes de entregado el petroaguinaldo, el Banco de Venezuela se vio obligado a suspender las operaciones en esa moneda digital pues había agotado su liquidez para canjear los petros. Alvarado sostiene que la institución financiera suspendió el sistema no por mantenimiento sino por la incapacidad de seguir liquidando el dinero a los millones de pensionados y trabajadores públicos que recibieron el medio petro y a los comerciantes que los recibieron.

“¿Por qué se suspende el sistema petro biopago? No porque haya fallado, sino porque el Banco de Venezuela se queda sin bolívares. Sufre una especie de corrida”.

El 10 de enero, cuando estaba previsto que culminase el proceso de mantenimiento del monedero petro en el biopago, el sistema aún no estaba listo. Ese día el Banco de Venezuela informó en un comunicado que había iniciado “la segunda fase de la construcción del ecosistema petro, para continuar el proceso de integración de las plataformas BiopagoBDV, Patria Instituciones y PetroApp”. Añadió que una vez culminado ese proceso, “la activación del monedero petro del canal BiopagoBDV será informado oportunamente a través de nuestros canales oficiales”.

Ese día, Malavé, el comerciante de Bolívar, expresó por Twitter: “¿Cuándo van a cancelar lo que les adeudan a todos los comerciantes que vendieron por la plataforma biopago? Dicen que fue todo un éxito y hoy 10 de enero todavía no han pagado ni una locha”.

“La inflación no espera por mantenimiento. He conversado con colegas de todo el país. Están alarmados, se sienten estafados. Hay que cancelar a proveedores. Ya hoy es 10 de enero y no han recibido ni una locha. Exigimos que nos cancelen en bolívares lo que nos adeudan”, escribió Malavé en un tuit en el que etiquetó al superintendente de la Sunacrip, Joselit Ramírez.

Exigimos que nos cancelen en Bolívares los que nos adeudan. Es imposible que los comerciantes ofrezcan el BIOPAGO cuando ustedes NO PAGAN. Le aclaro que no hay un solo proveedor que acepte Petros. .@JoselitRamirez — Octavio Páez Malavé. (@OCTAVIOPAEZ) January 10, 2020

Para Cipriana Ramos, expresidente de Consecomercio, los más de 7.000 comercios que aceptaron pagos en petros se han visto severamente afectados por los retrasos en la liquidación. “El negocio que vendió un bien o prestó un servicio está recibiendo bolívares devaluados, y hay comerciantes que aún no han recibido el pago”.

Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, también exigió que se liquiden los consumos pendientes realizados a través del petro. “El Estado no debe pedir ‘paciencia’ a los empresarios y comerciantes en esta economía inflacionaria sin crédito. No se puede regalar dinero que no tienen”, añadió el empresario.

Desconfianza

La presidente de la Cámara de Comercio de Tucupita que el comercio no está dispuesto a recibir esos petros hasta tanto no haya un pronunciamiento oficial sobre de qué manera los va a reintegrar. “Lo que pasó con el petroaguinaldo generó mucha desconfianza. A veces uno se pone a pensar que es mejor no vender que vender de esta manera, porque no hubo ninguna ganancia. ¿Vendiste y trabajaste como loco durante todo diciembre y al final qué recibiste? Nada, cuando te pagaron el dinero no te alcanzaba para comprar lo que vendiste en ese momento. Si por ejemplo vendimos el equivalente a 100.000 bolívares, el 23 de enero nos cancelaron esos 100.000 bolívares”.

Según Marcos Álvarez, secretario general de la Asociación de Sindicatos de Trabajadores Bancarios del estado Carabobo, muchos comerciantes decidieron devolver los equipos biopagos a los bancos. Sin embargo, denunció que la respuesta de la administración de Maduro fue ordenar a sus dos bancos estatales Venezuela y Bicentenario rechazar la devolución de los aparatos. “Desde su instalación, usuarios y comerciantes ya estaban molestos con el biopago. El petroaguinaldo fue el colmo debido a las enormes colas frente a los establecimientos que lidiaban con el colapso del sistema por la mala conectividad de Internet”, dijo el dirigente a Hispano Post.

Lea más en www.talcualdigital.com