Dirección de Salud envía técnicos a Cubiro para reparar equipo dañado en ambulatorio #29Ene

Este miércoles la dirigente social Laura Martínez Pacheco informó que gracias a las denuncias formuladas a través de redes sociales y en esta tribuna periodística sobre la situación de abandono en la que se encuentra el ambulatorio de esta jurisdicción del municipio Jiménez, se obtuvo respuesta por parte del director regional de Salud, Dr. Javier Cabrera.

Martínez señaló que desde la Dirección de Salud en Lara se envió a Cubiro un equipo técnico especializado para reparar el electrocardiógrafo que existe en el lugar y así poder brindar la atención necesaria a los habitantes de la Parroquia Diego de Lozada del municipio Jiménez.

Cabe destacar que en días pasados una persona murió por falta de las atenciones médicas necesarias tras sufrir un infarto.

Laura Martínez, luchadora social no solo de su natal Cubiro, si no de todo el municipio, dijo a Elimpulso.com que continuará con su labor de dar voz a los que no tienen voz y permanecer en pie de lucha por todos los habitantes de Quíbor y sus alrededores.