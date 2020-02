OPINIÓN Por la puerta del Sol (58): Factores destructivos #1Feb

Es difícil encontrar un ser humano cabal, sincero, bueno. La condición humana se desvanece y destruye a falta de educación y de principios.

El gran pensador Gandhi enumeró los siete factores que destruyen al ser humano a saber: la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad, la oración sin caridad.

Un pueblo no puede tener tranquilidad ni paz cuando le pisotean todos sus derechos y libertades, no puede vivir si le niegan el derecho a alimentarse con un sueldo miserable y la macabra inflación que lo empuja a la muerte por hambre a pasos agigantados sin defensores ni dolientes, un pueblo no puede tener tranquilidad, ni paz si no funcionan los servicios públicos de agua, luz, gas y gasolina, aunado al lamentable estado hospitalario y de servicios médicos.

La codicia, la desidia y la indiferencia son flagelos peor que la peste, que el coronavirus mortal, que el engaño y la esclavitud, ¿por qué? Porque destruye todo vestigio de vida, de paz y de progreso.

Hay pueblos que aprendieron a protegerse, a defenderse y recuperar su espacio y emancipación después de haber pasado por guerras, hambrunas y tormentos sin fin. Hay los pueblos que decidieron someterse y glorificar a sus verdugos (síndrome de Estocolmo). Hay pueblos que van de aquí para allá descontrolados que no creen, no rezan, no sonríen y en sus rostros predomina la amargura que cargan como si estuvieran condenados a sufrir eternamente.

Hay los que viven felices, son los que aprendieron a valorar sus tiempos de paz, sus momentos de gloria, de progreso y vida digna, pero hay también los pueblos que permanecen inactivos, inmersos en la incertidumbre pensando que pasará mañana, hasta que los agarra el canto del gallo anunciando otro día, con su quiquiriqui de profecías esperanzadoras…

No ha podido el mundo olvidar en un rincón los viejos infortunios, las inflamaciones del alma ni el siniestro parásito de los miedos.

El poder bestializa al hombre, lo hace insensible, arrogante, inmisericorde.

Políticos embaucadores, rufianes, falsos mesías y charlatanes se abren paso en medio de las necesidades y penurias de los pueblos, aprovechándose siempre de los más inocentes e ignorantes.

El hambre tiene dos caras, la del hombre que ansia el poder y la de los que nada tienen. La indiferencia y la falta de humanidad ejercida por unos pocos en contra de los pueblos es realmente infame, criminal, injusta y vil.

El sufrimiento, las caras mustias, los niños y animales de la calle son evidente reflejo de una sociedad en decadencia suprema. El hambre de los pueblos, el peregrinar de los que madrugan a buscar comida, son bultos que pesan demasiado sobre el corazón.

El rayo que mata

He llegado a la conclusión de que una justicia indiferente sin principios, honor ni moral es la causante de los peores males de la humanidad.

Dios sabe cuándo dirá ¡¡¡Hasta aquí!!!

Mientras allá muy dentro del pecho; la fe, esa antorcha que al encenderse lanza brillos seguirá esperando la alborada del sol que traerá paz, alegría y libertad a los pueblos oprimidos.

Amén.

Amanda Niño de Victoria

[email protected]