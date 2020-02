Fedecámaras Lara exhorta a resolver fallas en el sistema del Seniat #5Feb

A través de un comunicado, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en el estado Lara manifestó su preocupación por las fallas que desde el mes de diciembre ha presentado la plataforma del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Fedecámaras cuestiona que no haya un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades correspondiente y que no se realice “un plan de contingencia activo para los contribuyentes que requieren cumplir con sus deberes tributarios“.

“Algunas de las limitaciones son la caída del sistema que impide procesar los pagos a tiempo, el anticipo de ISLR en una sola porción, la no correspondencia de los periodos a declarar en particular noviembre y diciembre, alteración en los montos de créditos fiscales y retenciones

no descontadas en las declaraciones del IVA“, señala parte del comunicado.

Solicitaron al ente que se pronuncie sobre la falla y asigne un procedimiento atenuante contemplado en el Código Orgánico Tributario, “donde las gerencias regionales concuerden la metodología más viable para la conciliación en los casos que sea necesario”.

También sugirieron a los “empresarios que hayan quedado extemporáneos acudir a la oficina regional de Contribuyentes Especiales del Seniat que le corresponde con su planilla y soliciten alguna constancia sellada de que se hizo el procedimiento y que sirva como atenuante para el momento de una fiscalización”.

El ente gremial advierte “que hasta tanto no se resuelvan los problemas del sistema, la acumulación de declaraciones no puede ser imputable a empresarios que se esfuerzan en cumplir con todas las obligaciones de ley, inclusive cuando la exigencia es más rigurosa como declaraciones semanales del IVA“.