Ochoa Antich: Entrega de fusiles a civiles incrementa tragedia venezolana

Cuando el régimen permite que civiles porten armas, que sólo pueden utilizar las fuerzas armadas, con el pretexto de garantizar el funcionamiento de empresas del Estado y estar preparados para una posible invasión, se incrementa la tragedia venezolana.

Declaración en tal sentido dio el general de división retirado Fernando Ochoa Antich, exministro de Defensa, al ser consultado por Elimpulso.com, en relación con la orden dada por Nicolás Maduro de entregar 13 mil fusiles Kalashnikov a trabajadores de empresas básicas de Guayana “para defender la patria”.

Recordó que fue Hugo Chávez, quien comenzó comprando cien mil fusiles a Rusia, para utilizarlos si se producía un ataque de los Estados Unidos.



Amenazas

El régimen teme una supuesta invasión de los Estados Unidos, Colombia y Brasil, pero no porque sea Venezuela el gran reservorio petrolero, que en efecto lo es, sino que la amenaza podría darse por dos razones: la primera, por la ilegitimidad que tiene la presidencia de Maduro, ya que fue el resultado de las elecciones fraudulentas de mayo del 2018 y la segunda, que es la más importante, por la política exterior del régimen.

En el primer aspecto, Maduro está siendo desconocido no solamente por amplísimos sectores nacionales, sino por casi sesenta países, los cuales consideran que constitucionalmente el legítimo jefe del Estado es Juan Guaidó.

Pero, aunque saliera Maduro, en un hipotético caso de que buscara legitimidad en un proceso electoral, seguiría Venezuela siendo objeto de amenazas y podrían intervenir los Estados Unidos, no a favor de Guaidó, sino por los intereses vitales de esa potencia que ésta sintiera que están comprometidos.

Y la razón es que Maduro ha dicho, clara y reiteradamente, que está aliado a los adversarios de los Estados Unidos: Irán, Siria, Turquía y Rusia.

Desde luego que esas palabras repercuten en el gobierno estadounidense porque, sobre todo, Irán ha venido realizando ataques misilísticos contra bases y, además, contra representaciones diplomáticas, a través de grupos subversivos.

Esa alianza que tiene el régimen con organizaciones terroristas, ponen en riesgo al país.

Maniobras

En Colombia se acaban de hacer unos ejercicios conjuntos con Brasil y Estados Unidos, donde estuvo presente el jefe del Comando Sur estadounidense, en la principal base militar del vecino país. Fue una operación de defensa de contrapoder aéreo, en las que se hizo el simulacro de la toma de un aeropuerto, para demostrar las capacidades que tienen los ejércitos de esos tres países en estos momentos contra acciones terroristas.

La situación realmente es delicada en la región y en Europa si tomamos en cuenta que hoy está en Venezuela el canciller ruso y el mes que viene iniciará la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la cual es integrante Colombia, de cuatro meses, ante la clara amenaza que representa Rusia para los países europeos y Estados Unidos.

Si Venezuela se está mezclando en tipos de problemas de algunos países con los Estados Unidos, evidentemente, la amenaza se hace más creíble y poderosa.

Es por ello que en este momento se hace más urgente escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral, para que haya elecciones transparentes y con observadores internacionales, para ir normalizando la situación del país y esa amenaza fuerte pueda ser superada.

Delincuentes

Volviendo al asunto de los fusiles Kalashnikov, el general Ochoa Antich considera que es muy delicado que ese tipo de arma esté en manos de civiles, sobre todo cuando éstos no están preparados para su verdadero uso, ya que tal como están las cosas, cualquiera puede acceder a la venta de ese tipo de arma a los delincuentes, quienes podrían pagar más de 50 mil dólares por uno de ese tipo de arma de fuego.

Para un narcotraficante o contrabandista comprar un fusil en esa cantidad no es de gran valor, porque en sus acciones delictivas consiguen muchísimo dinero.



Milicias

Y en cuanto a que los milicianos sean armados, sin lugar a dudas, esos individuos, por lo visto, demuestran que no tienen una buena preparación y no estarían en condiciones para ir a algún combate.

En cuanto a la amenaza del régimen que si Venezuela es atacada se convertiría en un nuevo Vietnam en Latinoamérica, no deja de ser una simpleza.

Eso no va ocurrir nunca, dijo el general Ochoa Antich. Primero, porque la topografía no se presta para ello. No es un país de selvas. Segundo, no existe el espíritu de transformar a Venezuela en un Vietnam. Y tercero, los Estados Unidos firmaron la paz en ese país asiático por la presión interna que tenían.

El militar retirado considera que la reforma que se le ha hecho a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, para incluir a la milicia como quinto componente, es inconstitucional, porque fue aprobada por una agrupación que carece de legitimidad para hacerlo, ya que la Asamblea Nacional Constituyente, tiene como función modificar la Constitución o elaborar una nueva., no hacer leyes, ni reformarlas.

La Constituyente es una estructura írrita porque no se cumplió con los requisitos para ser elegida, ni siquiera las exigencias que debieron prevalecer para su convocatoria. Tenía que haber sido consultada mediante un referendo si era aprobada o rechazada. Nada se hizo y, por tanto, no tiene validez.

Conviene recordar que ese intento por incluir la milicia dentro de la fuerza armada viene desde el 2005, violando la propia Constitución que éste régimen elaboró.