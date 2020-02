VÍDEO Exigen a Pedro Sánchez aclarar al Congreso español su conversación con Delcy Rodríguez

View this post on Instagram

El presidente del Partido Popular español, Pablo Casado exigió la comparecencia en el Congreso de ese país, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que acalare si habló personalmente con la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, durante su estancia en el aeropuerto de Barajas, el pasado mes de enero y le ha avisado que de haberlo hecho "ha vulnerado directa y personalmente las sanciones impuestas por la Unión Europea contra la representante del chavismo". . En este sentido, Casado emplazó al presidente del Gobierno a "decidir en que lado está, si con la democracia venezolana, o con el tirano". . Asimismo, expresó que solicitarán que no se borren ningún vídeo o fotografía de ese día en el aeropuerto de Barajas, así como el registro de llamadas telefónicas del ministro Abalos de ese día.. . "Estamos obrando en función de los Derechos Humanos, pues España fue el primer país en sancionar al régimen de Maduro", expresó Casado. Texto: Yorvi García Vídeo: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com