COLUMNA El rincón de los miércoles #19Feb

El mes de febrero transcurre en nuestro país en aumentos incontrolados de los precios. Las amas de casa no encuentran como enfrentarlos y los padres de familia ven con asombro como sus salarios de convierten en agua y sal, como suele decirse en el lenguaje popular. En consecuencia, crece abrumadoramente el número de venezolanos que buscan marcarse a otros lugares en busca de mejorar sus condiciones de vida. Los registros conocidos ya superan los cinco millones de compatriotas que intentan escapar de la enorme crisis por la cual atraviesa esta Venezuela insólita que, sin embargo, tiene una gran capacidad para llenar de dinero a los aprovechadores de su enorme riqueza. La semana pasada se produjeron varios acontencimientos que hacen pensar que existe algunas mafias que se aprovechan del recurso del estado; dos semanas atrás una avioneta aterriza en el aeropuerto de Barquisimeto con 430 kilos de cocaína, sin que sepamos exactamente a quien pertenecen, o quién se beneficia de este tráfico en sus diferentes manifestaciones. Lo cierto es que en la región centroccidental del país es muy visible la circulación de dólares americanos hasta en pequeñas compras- Son muchas las preguntas y pocas las respuestas.

II

Cayetana Álvarez de Toledo es la parlamentaria estrella del partido Popular de España, no solamente por su incontenible verbo, sino también por ser enemiga jurada del socialismo en todas sus expresiones. Una intervención suya en el Congreso -Cortes- se ha convertido en tendencia en todas las redes sociales al intervenir en la interpelación del ministro que permitió el ingreso de la vicepresidenta venezolana a territorio español a pesar que sobre ella recae una sanción de la Unión Europea que lo prohíbe…

MADRID.- Difícil de explicar el resultado del juego Real Madrid-Celta el domingo pasado sin asombrarse. Ganando 2-1 y faltando apenas cinco minutos para concluir las acciones, nuevamente el sistema defensivo falla de manera estrepitosa, que no deja de ser un alerta para mejorarlo con gente nueva y con un mayor compromiso con la Casablanca…

CUMPLE- el admirado Vicente Fernández ya camina sobre el octavo piso de su vida rodeado del cariño de sus millones de admiradores en todo el mundo. Don Chente vive tranquilo y sin muchos compromisos públicos en su bello rancho. Otra estrella que apaga velitas es la indestructible Raquel Welch, debutante también en el grupo ochentoso. El Padre Tiempo en plena cosecha…

CARNAVAL.- Sigue siendo Río de Janeiro la ciudad preferida para los turistas en estas fechas. Detrás están Santa Cruz de Tenerife, isla canaria- y Barranquilla, que comenzó la fiesta el diciembre pasado. La suerte me ha permitido estar en las tres ciudades. Si me apuran mucho les diré que, de todas, me quedo con Santa Cruz…

FÚTBOL.- EL Inter de Miami, el nuevo equipo de David Beckam ya tiene un patrocinante. Se trata de Qatar, el millonario país árabe, que ha pagado 180 millones de euros al avispado futbolista inglés. Por cierto, el Inter perdió en su presentación previa a la temporada.

III

CUBA.- alivia su crisis energética con los auxilios que llegan desde Venezuela, Según la agencia de noticias Reuters, seis buques han llevado a la isla un promedio de 173.000 barriles por día de crudo y gasolina en lo que va de mes…

BOLIVAR.- 60 capítulos tiene la serie sobre la vida de Simón Bolívar, una producción colombiana para Netflix, con muy buenas actuaciones y excelente puesta en escena. Los guionistas tienen el asesoramiento de tres historiadores. Luis Gerónimo Abreu le da vida al Libertador en su edad adulta y está francamente bien. Que sepamos, la primera película sobre Bolívar se hizo en México con Julián Soler, encarnando al héroe venezolano, muchos años después le tocó a Maximilian Schell hacer el papel protagónico en un film dirigido por Alessandro B. Lasetti, un realizador italiano, en 1969.

Luis Rodríguez Moreno