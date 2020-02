Del jazz al hip hop, Gerry Weil: En mi vida no hay un segundo para aburrirme

Después de recordar el disco que hizo con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar “Gerry Weil & Big Band Jazz”, y dejar claro que a diario estudia el piano a través de ejercicios especiales y la música de Johann Sebastian Bach, el Maestro Gerry Weil, comenzó a hablar de su producción actual y resumió la historia en que no queda ni un segundo en su vida para aburrirse.

“Cosmic Flow” es el nombre del álbum que está “cocinando” Gerry Weil actualmente y en el que está fusionando el jazz con la música alternativa, junto a un puñado de prominentes artistas venezolanos.

“Actualmente estoy trabajando en un proyecto que yo lo llamo hip hop, pero los productores me corrigen y me dicen que no es estrictamente hip hop, sino alternativo porque tiene hip hop y rap”, contó Weil, para luego recordar un disco llamado Makunaima, el cual se refiere al canto de los indios Pemones.

Para el maestro Weil, no perderá vigencia el pensamiento de que en momentos de crisis el artista creativo es cuando está más inspirado y activo, por eso apuesta a “Cosmic Flow”, como una de sus producciones más importantes, en la que participan, entre otros talentos, La Vida Boheme, Enciclopedia, Free Convict, Sibilino, Africa, Laura Guevara, y Toledo (de Costa Rica).

Un artista se engrandece cuando hace alianzas con otros talentos, dándole a estos talentos total libertad en desarrollar su punto de vista Gerry Weil

“Todo el mundo que participó, aportó con su talento para construir un monumento al talento musical venezolano. Yo soy como el catalizador. Estoy en al recta final de este proyecto”, compartió.

Asegura que a sus 80 años está aprendiendo a rapear y la muestra más reciente de lo que ha aprendido se puede ver y escuchar en el tema “El Mensaje”, el cual canta junto a Apache y a Trina Medina; y está disponible en Youtube. “Tengo un consejo a los mayores. Si tienen un problema con el alzheimer, aprenda a rapear. Es medicina suprema para el alzheimer”, recalcó entre risas.

Este tema, “El Mensaje” ya había tenido éxito en los años 70 cuando se posicionó en los primeros lugares de las emisoras radiales “estaba pegada”.

Tributo a Simón Díaz

La mente de este amante de la música de Johann Sebastian Bach no se detiene; es por eso que ya está pensando en su próximo proyecto, en el que se dedicará a hacer un tributo a Simón Díaz, desde el instrumento de su alma, el piano. “Gerry Weil interpreta a Simón Díaz”, sería el nombre de este próximo álbum.

Su filosofía de vida

“A mi no me gusta tocar lo mismo siempre, me gusta en cada concierto, al menos tres estrenos nuevos, mínimo. Yo reviso las piezas que tengo abandonadas. Tengo muchas composiciones, algunas están en un baúl, donde estan piezas guardadas”, dijo.

Gerry Weil

Confiesa con una sonrisa vestida de picardía que en su vida no hay un segundo para aburrirse, y su día transcurre entre videollamadas a través de las cuales imparte clases a diferentes partes del mundo, la producción de su disco y el estudio del piano. Nos dejó saber que eso lo hace feliz.

“La música es un gesto de amor de la divinidad hacia nosotros y a la vez nuestra respuesta con pasión y agradecimiento” Gerry Weil

¿Que le falta por hacer a gerry weil?

Quiero terminar las variaciones Goldberg que son 30 y he sacado 23, me faltan 7 quiero terminar de tocar La Tocata.

El sabor que más te gusta…

La langosta, que no lo puedo comer porque no lo veo por ningun lado y si la viera es impagable (risas)… Me gusta muchísimo el durazno, la cerveza, el salmón ahumad, la paella. Todas esas cosas que ya no se pueden comer.

Un sitio al que siempre quiere ir…

A la playa, cualquier playa. En Hawaii, en Brasil, Cuyagua, Playa Parguito, playa. Después de la playa me gusta la montaña. Viví siete años en una montaña sin luz eléctrica. Tuve una sobredosis de montaña.

Un lugar por conocer…

Me gustaría ir a la India… Australia, Nueva Zelanda.

Un mensaje para los jóvenes que sueñan con vivir de la música…

Que sepan que la decisión de vivir de la música es la más sabia decisión, porque lo más alto en el universo, la máxima expresión es la música. Entonces ser músico es una bendición. Ya que así es, tienen que dedicar su vida en 99% a la música y el uno por ciento a lo demás. Hay que estudiar mucho. Disfrutar del estudio, disfrutar de los resultados y tener una mente abierta hacia toda expresión artística y humana vinculada a la luz y al amor. Abran su corazón a las cosas bellas y vivan felices y muestrenlo en su acto.