Douglas León Natera: Cualquier gripe no es coronavirus, es una virosis #28Feb

Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela (FMV), aseguró este viernes que debido a las condiciones precarias que en el sistema de salud del país, existe un campo fértil para una infestación fatal como el coronavirus.

León Natera llamó al país a la calma y a no caer en rumores acerca del coronavirus, sobre todo con los mensajes que corren en redes sociales.

“Hay muchas suposiciones. Cualquier gripe no es coronavirus, es una virosis. sin embargo, los hospitales están sin medicamentos, sin insumos, hospitales sin agua, sin agua no hay salubridad, entonces estamos al riesgo de una manera demasiado aguda. Tenemos un campo fértil para una infestación fatal como esta. En las clínicas estamos preocupados y todos los días estamos haciendo charlas del coronavirus. Hoy le decimos a Venezuela que conserven la calma, no caigan con la parafernalia que montó el gobierno ayer, un personal médico desprotegido. Los que acompañaban al paciente, no tenía nada”, dijo el galeno.

El presidente de la Federación Médica de Venezuela exhortó al régimen de Maduro y a su ministro oficialista de Salud, Carlos Alvarado, que “busquen la forma de que se asesore con los que saben de salud pública para que esa cadena, ese cerco epidemiológico se haga de manera eficiente en todas las vías de entrada del país”.