Al billete de 200 bolívares ya no lo quieren ni los vendedores ambulantes

Mientras las entidades bancarias siguen dispensando las piezas monetarias, la mayoría de las personas miran con desprecio el billete con la cara de Francisco de Miranda

En apenas año y medio, el billete de 200 bolívares quedó en el olvido. En varias partes del interior del país no lo reciben más o menos desde el pasado mes de agosto porque consideran que está obsoleto. “Ni siquiera para comprarle a los buhoneros”, comenta a la distancia una persona que intentó adquirir legumbres en Ciudad Bolívar.

Varias líneas de transporte de Caracas dejaron de recibirlo desde inicios de este año porque alegan que “al darlos de vuelto, los pasajeros se molestan y no los aceptan”, dijo a TalCual un colector de la línea de transporte Antímano-Quinta Crespo; aunque un chofer de esta misma ruta dijo que por ley están en la obligación de recibirlos porque es un billete del cono monetario actual.

Otros que se rehúsan a tomar los billetes de 200 bolívares son los vendedores de chucherías. Los que se suben en los autobuses y en el Metro de Caracas aceptan billetes de 500, 10.000, 20.000, 50.000 bolívares y mejor si son divisas, pero el billete que lleva la estampa de Francisco de Miranda ¡NO!

Muchos miran feo y de reojo este billete y ya se ha vuelto común verlos volando por el aire libre al ser desechados. Al preguntarle a un vendedor de chocolates si se le podía pagar con billetes de 200 bolívares, contestó enfáticamente: “Nooooooo, ni de broma”, e inmediatamente se preguntó: “¿Qué voy a hacer yo con eso?”.

Sin embargo, las entidades bancarias siguen dispensando el billete. Incluso, entregan los escasos 10.000 bolívares diarios que otorgan por taquilla -monto que apenas alcanza para pagar dos pasajes de camioneta- en 50 piezas de esa denominación, lo que es rechazado por la mayoría de las personas, quienes no los retiran quejándose de que en la calle “nadie los acepta”.

También se ha vuelto común leer quejas en Twitter sobre el rechazo del billete de 200 bolívares.

@metrocomunidad @caracasmetro Hoy no use el metro por preservar mi salud mental, así que me subí a una camioneta, el colector me dice ” no acepto billetes de 200″ y yo ! Pana quien manda en este país? Los choferes, el pranes, el FAES? Pongamos los ciudadanos orden ! Ya basta!!