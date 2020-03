FOTO Diosdado anunció la detención del supuesto hombre que apuntó a Juan Guaidó en Lara

El miércoles 4 de marzo durante la emisión del programa chavista “con el mazo dando”, Diosdado Cabello anunció la detención del sujeto que, durante la marcha realizada el pasado sábado en Barquisimeto, apuntó con un arma de fuego al Presidente (E) Juan Guaidó.

El también presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), mostró un video donde aparece Climaco Edric Medina, alias “El Caracas”, quien supuestamente sería el hombre de la foto.

En la grabación, el implicado aseguró que fue contactado y contratado por un motorizado apodado “Chicho”. Según, este recibiría 200 dólares por amedrentar, atacar y apuntar con un revólver a Juan Guaidó.

Climaco Edric Medina, alias “El Caracas” – Captura del video presentado por Cabello en VTV

Seguidamente, Cabello aseguró que lo ocurrido en Barquisimeto fue “un falso positivo” gestionado por los partidos opositores al régimen chavista, y acusó al periodista Edward Rodriguez, director del Centro de Comunicación de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, de haber preparado un “montaje” y pretender elaborar otro para el próximo 10 de marzo.

“Se dice por ahí que alias ‘Cabezón’ (como se refirió a Rodríguez) está montando otro teatro para el próximo 10 de marzo de 2020, aviso a los organismos de seguridad, pendientes, no digan que no lo dije (…) Pueden decir de mi lo que quieran, pero yo esta patria la voy a defender ante quien sea y me importa lo que digan”, amenazó Cabello.