OPINIÓN Día de la mujer (Parte II) #10Mar

Una de las afirmaciones que más me sorprende y hasta me causa gracia es la que dice que la que la mujer es el sexo débil. ¡Qué afirmación tan alejada de la realidad! Cuando un mal viviente las maltrata física o verbalmente, así sea su esposo o marido. O las golpea, las tira contra el suelo como si fuera un “trapo”. O a través del grito, la arrogancia y la prepotencia las veje, deje mudas, sin palabras, por miedo, pánico o terror, eso, definitivamente no los hace sexo fuerte. Son simplemente cobardes, que esconden su propia debilidad detrás de la violencia. Así de sencillo. Nada más imagínelos en su intimidad, en su privacidad, a solas con sus pensamientos, cuando la dama le da un no definitivo, para ver como lloran y se desesperan. Piden, claman y suplican. Saltan, zapatean y hasta amenazan con suicidarse y matar a la fémina si no los complace.

Por el otro lado, observen la firmeza de la mujer cuando es abandonada por una escoria de éstas y asume el rol de padre y madre a la vez. Trabaja en la calle para levantar a sus hijos, trae la comida, la hace, se las da, lava, plancha, limpia, les ayuda con las tareas, va a las reuniones de la escuela, en las noches los arrulla y con oración fervorosa los duerme. ¿Ud. realmente puede creer que este es un sexo débil? ¡Muy difícil!

Y lo que me admira y me emociona, es que fue nuestro Señor Jesucristo quien dio el estatus que la mujer debe tener en la sociedad. ¡Que cuento de evolucionismo! Dios, al crear al hombre, sacó de la costilla a su mujer, para graficar que estaban en un mismo nivel de derechos. Dijo, “ayuda idónea te daré”, para dejar claro, que no es esclava. También dijo, “serán una sola carne”, para que entendamos que “nadie aborrece a su propia carne” sino que la cuida y protege.

Y lo más extraordinario que hizo Dios fue, exaltar a la mujer en una sociedad donde era considerada simplemente basura, inmunda, menos estimada que un perro. Jesús la exaltó hasta el punto, que fue una mujer desechada social y religiosamente, quien tuvo el privilegio de verlo primero al resucitar. “Después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado siete demonios” Marc.16:13 ¡DIOS bendiga a mi amada Teresa, a mi hija, a mis nueras y sus madres. A mis sobrinas, cuñadas, hermanas de sangre y de iglesia. A mis vecinas, a las eficientes damas del Dep. de REDACCIÓN de EL IMPULSO y sobre todo, a mis apreciadas lectoras que tienen en su mano esta reflexión!

¡Alabado sea nuestro DIOS! ¡Hasta el Martes Dios mediante por la WEB.!

Próximo artículo: “Día de la mujer” PARTE III

William Amaro Gutiérrez

[email protected]