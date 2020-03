Más del 70% de Venezuela es propensa al Covid-19 por falta de agua y electricidad #16Mar

Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, aseguró que más del 70% de Venezuela es propensa al Covid-19 por falta de agua y electricidad.

La parlamentaria señaló que “es imposible que el ciudadano común pueda cumplir con las normas de control para enfrentar el coronavirus, si el servicio de agua potable es insuficiente o nulo“.

Hay zonas donde el agua llega cada 20 o 25 días y en otras localidades se habla de meses, es decir no hay condiciones para que la gente pueda combatir el coronavirus sin el vital líquido. Por otra parte, es muy grave que los Hospitales no cuenten con el vital líquido para mantener las condiciones de salubridad necesarias en estos centros de asistenciales, lo que se pueden es convertir en unos focos de contagio masivo. Tampoco se puede contar con los CDI centros de salud donde podrían acudir pacientes contagiados, cuando en su gran mayoría se encuentran cerrados, totalmente inhabilitados y los pocos que hay no cuentan con insumos y menos con agua, y electricidad”, expresó.