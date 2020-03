AvanceIMP #Video Restringen movilización en el peaje El Cardenalito de Barquisimeto #17Mar

View this post on Instagram

#AvanceIMP En horas del mediodía de este martes 17 de marzo se mantenía cerrado el peaje El Cardenalito ubicado en la salida este de Barquisimeto. . Funcionarios de diversos cuerpos de seguridad controlaban la entrada y salida de personas para garantizar el cumplimiento de la cuarentena nacional decretada por Nicolás Maduro la noche de este lunes. . Es importante resaltar, que quienes no demuestren una emergencia en materia de salud, trasladen alimentos o pertenezcan a una empresa ligada a la alimentación, serán devueltos a su lugar de origen. . Varios peatones aguardaban en la salida de la ciudad, pues no se les permitió la entrada. . Reporte: Katherine Nieto Cámara: José Enrique Arévalo . . #Regionales #Cuarentena #Peaje #ElCardenalito #Lara #Barquisimeto #Seguridad #FAES #GNB #PNB #Elimpulso #Información #Noticias #News #Venezuela #17Mar