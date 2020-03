Pacientes crónicos en Lara denuncian que no tienen cómo enfrentar cuarentena por COVID19 #18Mar

El drama de los pacientes crónicos en Lara se agrava con la cuarentena que se decretó en el país desde el pasado martes 17 de marzo.

Con el cierre de las entradas y salidas a los estados y la restricción del paso (medidas propias de la cuarentena), el panorama se ha oscurecido aún más para quienes padecen de enfermedades renales o diábetes, por cuanto están más limitados para realizarse sus tratamientos.

Mientras esto sucede, aseguran los pacientes, el doctor Javier Cabrera, Secretario de Salud en Lara y el IVSS no responden a sus solicitudes para la entrega de medicinas como insulina y tracolimus; y lejos de prestarles apoyo para enfrentar la cuarentena, les responden con indiferencia o silencio.

La señora Susana Mujica se siente atada de manos pues teme salir de su casa y exponerse, dado que es parte de la población de riesgo para contraer coronavirus. Por eso prefiere quedarse en casa como medida de resguardo; sin embargo su angustia crece al ver que ya no tiene dinero para comprar sus medicinas, pues gastó todo lo que tenía en alimentos, a fin de evitar salir a la calle. Como ella, centenares de pacientes en Lara.

Asegura que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y las autoridades de Salud en Lara no tienen un plan para garantizar los tratamientos a estos pacientes, pues se paralizaron las entregas de medicinas y hay enfermos que desde el inicio de la cuarentena no han recibido su tratamiento. De hecho algunos han sido devueltos desde la unidad de diálisis por falta de personal o insumos.

Es grave la falta de gasolina en Lara

La falta de transporte, debido a la escasez de gasolina que asota al país, también inside en que el personal de salud de las unidades de diálisis no pueda asistir a sus sitios de trabajo. La situación se agrava con la falta de insumos y material médico quirúrjico como guantes, gasas y tapabocas en las unidades donde se practican los tratamientos.

#VIDEO Pacientes crónicos de Lara exigen sus medicinas a la Dirección de Salud #2Mar

No menos de 900 pacientes renales y otros 900 diabéticos, temen por sus vidas ante esta crisis de salud que representa el Coronavirus para su situación en Venezuela, pues se sienten desprotegidos, dado que no tienen dinero ni tampoco consiguen las medicinas indispensables para regular su organismo y que éste no colapse.

“Me queda medicina para 15 días y estoy pensando y orando. Unas personas nos iban a donar medicinas desde España, pero ahora no nos llega porque también están en cuarentena. No hay un plan para nosotros y ya no sabemos qué hacer“, dijo Susana en medio del llanto por verse acorralada en esta situación de cuarentena y falta de respuesta de las autoridades de Salud en la entidad.

El pasado dos de marzo un grupo de pacientes crónicos protestó frente a la sede de la Dirección de Salud de Lara, pues tenían entre tres y cinco meses sin recibir su tratamiento de alto costo, el cual está a cargo de la Secretaría de Salud en Lara y del IVSS. Hasta la fecha, quince días después, ninguno de los pacientes ha recibido tratamiento, pese a la promesa de que “las medicinas venían en camino”.