VÍDEO Vecinos de la Urbanización El Obelisco, afrontan con cantos la cuarentena

Ante la medida de cuarentena decretada en Venezuela a causa del #COVID_19, habitantes del super bloque de la urbanización El Obelisco, al oeste de Barquisimeto, decidieron romper el hielo y cantar desde sus apartamentos. . La famosa canción infantil "Hola don Pepito", fue interpretada por los vecinos desde sus hogares, siendo un canto al unisono que pudo ser captado por varias cámaras. . Esta forma de llevar la cuarentena preventiva ante la pandemia mundial, ha sido llevada a cabo en paises como Italia, España entre otros. . Texto: Yorvi García Vídeo: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Cuarentena #Coronavirus #COVID_19 #Barquisimeto #UrbanizaciónElObelisco #Canto #Vecinos #HolaDonPepito #Noticas #News #ElImpulso #22Mar